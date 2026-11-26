Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του μοντέλου GFS για τη θερμοκρασία στα 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα υψόμετρο) και την επιφανειακή πίεση, δείχνει μια έντονη θερμική αντίθεση ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Ελλάδα στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Τα ψυχρότερα στρώματα αέρα συγκεντρώνονται κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, ενώ οι νοτιότερες θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές διατηρούν υψηλότερες τιμές, με τις πιέσεις να μεταβάλλονται σταδιακά από ημέρα σε ημέρα.

Παγωνιά στα βόρεια και υψηλές πιέσεις

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι υψηλές ατμοσφαιρικές πιέσεις (έως και περίπου 1028–1032 hPa βορειότερα) ευνοούν σταθερές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα 850 hPa στα βόρεια και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου οι τιμές πέφτουν αισθητά κάτω από το μηδέν. Στην κεντρική Ελλάδα και το Αιγαίο καταγράφονται ενδιάμεσες τιμές, ενώ στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο οι θερμοκρασίες στα 850 hPa κινούνται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, με τις πιέσεις να υποχωρούν νοτιότερα.

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, το ψυχρό μέτωπο στα χαμηλά και μεσαία στρώματα διατηρείται έντονο πάνω από τα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο. Οι ισοβαρείς γύρω από τα 1024–1028 hPa καλύπτουν μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου, ενώ στα δυτικά διαφαίνεται η παρουσία χαμηλότερων πιέσεων προς την Αδριατική και το Ιόνιο, στοιχείο που υποδηλώνει αυξημένη υγρασία ή πιθανή αστάθεια στα δυτικά.

Σταθεροποίηση του ψύχους και μεταβολές στις πιέσεις

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα 850 hPa συνεχίζουν να επηρεάζουν τη βόρεια και κεντρική χώρα καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με τις πιέσεις να κυμαίνονται γύρω από τα 1024–1028 hPa στα βόρεια και να πέφτουν κοντά στα 1020 hPa νοτιοδυτικά. Η θερμική διαβάθμιση προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παραμένει ευδιάκριτη, κρατώντας τη νότια ζώνη σε ηπιότερα επίπεδα σε σχέση με τον ηπειρωτικό κορμό.

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, το ψύχος στα 850 hPa παραμένει έντονο κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο και την περιοχή της Κρήτης οι θερμοκρασίες στα μεσαία ύψη διατηρούνται πιο ήπιες. Στην επιφάνεια, το πεδίο υψηλών πιέσεων διατηρείται στα βόρεια Βαλκάνια, ενώ χαμηλότερες πιέσεις εμφανίζονται στην κεντρική και νότια Μεσόγειο, διαμορφώνοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο.

Υποχώρηση των πιέσεων και ήπια άνοδος στα νότια

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, οι πιέσεις στον ελλαδικό χώρο αρχίζουν να εξασθενούν σταδιακά σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, με τις ισοβαρείς των 1024–1028 hPa να περιορίζονται περισσότερο προς τα βόρεια. Το ψύχος στα 850 hPa εξακολουθεί να είναι αισθητό στα βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, όμως οι θερμότερες αέριες μάζες στα νότια κερδίζουν έδαφος προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, η εικόνα γίνεται πιο ήπια στα 850 hPa στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς οι πολύ χαμηλές τιμές περιορίζονται κυρίως στα βορειότερα όρια και τα Βαλκάνια, ενώ στο Αιγαίο και την ηπειρωτική Ελλάδα επικρατούν μέτριες για την εποχή θερμοκρασίες στα 850 hPa. Παράλληλα, στο πεδίο της πίεσης σημειώνεται τοπική ύφεση προς το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα.

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, η ατμοσφαιρική πίεση υποχωρεί περαιτέρω στα νότια (γύρω από τα 1016–1020 hPa νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης). Στα 850 hPa, οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε σχετικά ήπια επίπεδα στη νότια Ελλάδα και τα νησιά, ενώ το ψυχρότερο τμήμα παραμένει κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά Βαλκάνια.

Νέα ψυχρή εισβολή από τα βόρεια

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, το σκηνικό δείχνει τάση νέας ψυχρής μεταβολής στα βόρεια, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες στα 850 hPa επεκτείνονται εκ νέου προς τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ οι πιέσεις κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αρχές της εβδομάδας (περίπου 1016–1020 hPa). Στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη οι θερμοκρασίες στα μεσαία ύψη παραμένουν σημαντικά υψηλότερες.

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, το ψυχρό ρεύμα στα 850 hPa καλύπτει μεγάλο μέρος της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τις πιέσεις να κυμαίνονται γύρω από τα 1016 hPa στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και χαμηλότερες στα νοτιοανατολικά. Η αντίθεση με το νότιο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο παραμένει έντονη, καθώς εκεί διατηρούνται θερμότερες αέριες μάζες.

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, η ψυχρή αέρια μάζα στα 850 hPa διατηρείται πάνω από τα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, με τις πιέσεις κοντά στα 1016 hPa.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για προγνωστικό ορίζοντα που φτάνει έως τις αρχές και τα μέσα του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, οι ακριβείς θερμοκρασίες στην επιφάνεια και η κατανομή τυχόν φαινομένων θα εξειδικεύονται ανάλογα με την τοπική νεφοκάλυψη, τους ανέμους και τις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων.

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