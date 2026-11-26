Snapshot Snapshot powered by AI

Φουλ ερωτευμένοι φαίνονται να είναι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, με τη διάσημη ποπ σταρ να χαρίζει στους διαδικτυακούς της φίλους μια σπάνια, άκρως τρυφερή ματιά από την πρόσφατη ευρωπαϊκή τους απόδραση.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, η τραγουδίστρια κατέγραψε τις πιο όμορφες στιγμές του ρομαντικού τους ταξιδιού στην Ευρώπη, το οποίο περιλάμβανε στάσεις στη Βαρκελώνη, το Μιλάνο και το Παρίσι, προτού καταλήξουν στη μαγευτική Βενετία.

Το ταξίδι με το Orient Express και οι ρομαντικές selfies

Για τη μετάβασή τους στην ιταλική πόλη των καναλιών, το ζευγάρι επέλεξε έναν άκρως κινηματογραφικό τρόπο, ταξιδεύοντας με το θρυλικό υπερπολυτελές τρένο Venice Simplon-Orient-Express.

Στα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας ξεχωρίζει μια λαμπερή βραδιά μέσα στα ιστορικά βαγόνια του εμβληματικού τρένου, καθώς και ρομαντικά δείπνα υπό το φως των κεριών. Παράλληλα, το ζευγάρι απαθανάτισε τις βόλτες του στα αξιοθέατα, με στάση στην περίφημη Γέφυρα του Ριάλτο, αλλά και τρυφερές selfies των δύο τους στα γραφικά, δαιδαλώδη σοκάκια της Βενετίας.

https://www.instagram.com/p/DgLnR8bEej6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης