Κέιτι Πέρι: «Ο κόσμος μου σταμάτησε να γυρίζει» - Ο Τζάστιν Τριντό άλλαξε όσα πίστευε για την αγάπη

Snapshot Η Κέιτι Πέρι περιγράφει τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό ως ένα «διαφορετικό επίπεδο» στήριξης και αγάπης που ξεπερνά τις προηγούμενες εμπειρίες της.

Η τραγουδίστρια θεωρεί τον Τριντό τον έρωτα της ζωής της και αναγνωρίζει ότι η σχέση τους της άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αγάπη και τη συντροφικότητα.

Η Πέρι και ο Τριντό εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν μια νέα, μικτή οικογένεια, δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερότητα για τα παιδιά τους.

Η σχέση τους έχει επηρεάσει τα σχέδια του Τριντό για μια ήσυχη ζωή μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, καθώς δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί στο σπίτι που είχε αγοράσει στο Μόντρεαλ.

Το τραγούδι της Πέρι «Like the Movies», που αρχικά ήταν κομμάτι χωρισμού, πλέον το ερμηνεύει ως ερωτικό τραγούδι που συνδέεται με τη σχέση της με τον Τριντό. Snapshot powered by AI

Η Κέιτι Πέρι ξεκαθαρίζει ότι η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό μοιάζει διαφορετική από οτιδήποτε έχει ζήσει στο παρελθόν.

Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο ρομαντικές αποδράσεις, τρυφερές στιγμές δίπλα στη θάλασσα και έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους, η τραγουδίστρια μίλησε για την παρουσία του Τριντό στη ζωή της κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Entertainment Tonight, με αφορμή την προβολή του «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris».

Χωρίς να αναφερθεί αρνητικά στους πρώην συντρόφους της, ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τη σημερινή της σχέση έκανε τη σύγκριση σχεδόν αναπόφευκτη.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να έχει πλέον «τον έρωτα της ζωής της» μέσα στον δικό της κόσμο, η Πέρι μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο Τριντό έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή και υποστηρικτική παρουσία στην επαγγελματική της ζωή.

«Λοιπόν, είναι απλώς εκεί για να με στηρίζει», είπε η Κέιτι Πέρι. «Έχω, ξέρετε, ανθρώπους που έχουν έρθει στις συναυλίες μου στο παρελθόν και συντρόφους που με στήριξαν με τον δικό τους τρόπο, αλλά αυτό είναι σίγουρα ένα διαφορετικό επίπεδο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα από τα τραγούδια της, το «Like the Movies», το οποίο ερμήνευσε ενώ ο Τζάστιν Τριντό βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό. Η στιγμή είχε για την ίδια σχεδόν σουρεαλιστική διάσταση, καθώς το τραγούδι είχε γραφτεί πολλά χρόνια πριν, κι όμως τώρα ένιωθε σαν να αφορούσε τη δική τους σχέση.

«Είναι το αγαπημένο του τραγούδι», είπε. «Και σκεφτόμουν: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το τραγουδάω αυτό”. Το έγραψα πριν από τόσο καιρό. Και νομίζω ότι το έγραψα για εμάς».

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

Για την Πέρι, η στιγμή αυτή ήταν κάτι πολύ περισσότερο από το να τραγουδά ένα παλιό κομμάτι μπροστά στον σύντροφό της.

«Είναι μια τόσο παράξενη, ολοκληρωμένη, μυστικιστική και μαγική στιγμή», εξομολογήθηκε. «Σαν ο χρόνος να μην υπάρχει πραγματικά κάπου αλλού, έτσι; Είναι τρελό το πώς όλα ενώθηκαν σε αυτή τη μία στιγμή».

Ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι η Κέιτι Πέρι είχε στο παρελθόν περιγράψει το «Like the Movies» ως ένα τραγούδι χωρισμού, όμως πλέον το ακούει σαν ερωτικό τραγούδι. Η ίδια συμφώνησε αμέσως, παραδεχόμενη ότι σήμερα το αντιλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά.

«Ναι, απόλυτα», είπε, προσθέτοντας: «Ο κόσμος μου έχει σταματήσει να γυρίζει».

«Διαφορετικό επίπεδο» από τις προηγούμενες σχέσεις

Η φράση της Πέρι ότι η στήριξη του Τριντό βρίσκεται σε «διαφορετικό επίπεδο» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς το πολύ δημόσιο ερωτικό της παρελθόν.

Πριν από τον Τζάστιν Τριντό, η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί τον κωμικό Ράσελ Μπραντ το 2010, με το διαζύγιό τους να ολοκληρώνεται το 2012. Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις 14 μήνες, ενώ η ίδια είχε περιγράψει αργότερα εκείνη την περίοδο ως ιδιαίτερα δύσκολη.

Στη συνέχεια διατηρούσε σχέση με τον Τζον Μάγιερ, πριν ξεκινήσει ο μακροχρόνιος δεσμός της με τον Ορλάντο Μπλουμ.

Η Πέρι και ο Μπλουμ έγιναν ζευγάρι το 2016, χώρισαν για λίγο το 2017, επανασυνδέθηκαν το 2018 και αρραβωνιάστηκαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019. Το 2020 απέκτησαν την κόρη τους, Daisy, ωστόσο το 2025 έβαλαν τέλος στη σχέση τους έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας.

Οι δυο τους έχουν έκτοτε επικεντρωθεί στη συνεπιμέλεια και στην ανατροφή της κόρης τους.

Τι ακολουθεί για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό

Η συγκεκριμένη συνέντευξη έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο κοινές εμφανίσεις και τρυφερές στιγμές για το ζευγάρι στην Ευρώπη, ενώ οι ζωές τους φαίνεται να αρχίζουν να συνδέονται όλο και περισσότερο.

Η Πέρι έχει την Daisy με τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τριντό έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με τη Sophie Grégoire Trudeau.

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Καθώς και οι δύο προχωρούν μετά τις προηγούμενες σχέσεις τους, φέρεται να εξετάζουν πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια νέα, μικτή οικογενειακή πραγματικότητα, με βασική προτεραιότητα τη σταθερότητα για τα παιδιά τους.

Άλλωστε, όπως δείχνουν και τα ίδια τα λόγια της Κέιτι Πέρι, δεν είναι μόνο η προσωπική της ζωή που έχει αλλάξει — αλλά ολόκληρος ο τρόπος με τον οποίο βλέπει πλέον την αγάπη και τη συντροφικότητα.

Η ζωή δίπλα σε μια pop star, πάντως, φέρεται να μην ήταν ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί ο Τζάστιν Τριντό για την περίοδο μετά την αποχώρησή του από την πολιτική.

Πηγή που μίλησε στο Us Weekly ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είχε αρχικά σχεδιάσει ένα πολύ πιο ήσυχο κεφάλαιο στη ζωή του μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα τον Μάρτιο του 2025.

Ο Τριντό είχε αγοράσει σπίτι και πίστευε ότι θα επέστρεφε στο Μόντρεαλ. Ωστόσο, η σχέση του με την Κέιτι Πέρι φαίνεται πως άλλαξε αυτά τα σχέδια, με την ίδια πηγή να υποστηρίζει ότι «ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί στο σπίτι, εξαιτίας της σχέσης και του νέου κόσμου στον οποίο ζουν».

«Όλοι τους στηρίζουν, αλλά χρειάζεται να ηρεμήσουν λίγο και να βρουν μια πιο σταθερή καθημερινότητα. Αυτό είναι το σχέδιο», ανέφερε η πηγή.

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