Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 ετών και η σύζυγός του το γιορτάζει: «Δεν υπάρχει κανένας άλλος»

Snapshot Ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του με τη σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα και τον 6χρονο γιο τους Τζέιμς.

Η Αλεχάντρα Σίλβα δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες από τον εορτασμό, εκφράζοντας την αγάπη της για τον σύζυγό της.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε τη φωτογραφία και εξέφρασε την αγάπη του μέσω Instagram Stories.

Ο ηθοποιός έχει συνολικά τρία παιδιά με τη Σίλβα και έναν ακόμη γιο από τον προηγούμενο γάμο του.

Ο γιος του Γκιρ, Χόμερ, ανέφερε πρόσφατα ότι ο πατέρας του τον συμβούλεψε να διαχωρίζει την υποκριτική από την προσωπική ζωή, επιστρέφοντας πάντα στο σπίτι μετά τη δουλειά. Snapshot powered by AI

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα και τον 6χρονο γιο τους, Τζέιμς.

Μετά τα γενέθλια του πρωταγωνιστή του «Pretty Woman», τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η σύζυγός του μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τον οικογενειακό εορτασμό.

Σε μία από τις φωτογραφίες, εκείνη και ο Γκιρ φορούν γιορτινά καπέλα και αγκαλιάζονται, ενώ ο 6χρονος γιος τους, Τζέιμς, τρέχει προς το μέρος τους.

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, ο μικρός Τζέιμς, φορώντας επίσης γιορτινό καπέλο, μπαίνει στην αγκαλιά των γονιών του, με τον Ρίτσαρντ Γκιρ να χαμογελά προς την κάμερα.

«Δεν υπάρχει κανείς άλλος με τον οποίο θα προτιμούσα να περάσω τη ζωή μου. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σε αγαπάμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης την 1η Σεπτεμβρίου.

https://www.instagram.com/p/DcusmX7jlHx/

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του στα Instagram Stories, συνοδεύοντάς τη με μια jazz εκδοχή του «Happy Birthday».

«Σ’ αγαπώ», έγραψε πάνω στις οικογενειακές φωτογραφίες.

Από τις φωτογραφίες δεν γίνεται σαφές αν στον εορτασμό των γενεθλίων του Ρίτσαρντ Γκιρ παρευρέθηκαν και άλλα πρόσωπα πέρα από την οικογένειά του.

Ο Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα είναι επίσης γονείς του 7χρονου Αλεξάντερ, ενώ ο ηθοποιός έχει ακόμη έναν γιο, τον 26χρονο Χόμερ, από τον δεύτερο γάμο του με την Κάρεϊ Λόουελ. Η Σίλβα, από την πλευρά της, έχει έναν 13χρονο γιο, τον Άλμπερτ, από τον πρώην σύζυγό της, Γκόβιντ Φρίντλαντ.

Τα 77α γενέθλια του Ρίτσαρντ Γκιρ έρχονται λίγες ημέρες μετά από μια προσωπική αναφορά του γιου του, Χόμερ, ο οποίος μίλησε στο PEOPLE για την πιο σημαντική συμβουλή που του έχει δώσει ο πατέρας του σχετικά με την επαγγελματική επιτυχία.

«Νομίζω ότι κάτι πολύ σημαντικό, που συχνά χάνεται επειδή αυτός ο κόσμος μπορεί να σε απορροφήσει ολοκληρωτικά, είναι να θυμάσαι να επιστρέφεις σπίτι», είπε ο Χόμερ σε εκδήλωση του US Open στις 25 Αυγούστου.

«Η υποκριτική δεν πρέπει να είναι τρόπος ζωής. Πρέπει να είναι μια δουλειά και μετά να επιστρέφεις στο σπίτι σου», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, θεωρεί αυτή τη στάση του πατέρα του ιδιαίτερα υγιή και πιστεύει ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στη μακροχρόνια πορεία και επιτυχία του.

Διαβάστε επίσης