Σε ρόλο τζέντλεμαν ο Τζορτζ Κλούνεϊ: Η τρυφερή κίνηση στην Αμάλ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έφτασε στη Βενετία μαζί με την Αμάλ Αλαμουντίν, λίγο πριν παραλάβει τον «Χρυσό Λέοντα» για τη συνολική του προσφορά στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Ανθή Κουρεντζή

Σε ρόλο τζέντλεμαν ο Τζορτζ Κλούνεϊ: Η τρυφερή κίνηση στην Αμάλ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
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  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Κλούνεϊ έφτασαν στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με θαλάσσιο ταξί την 1η Σεπτεμβρίου.
  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά την ημέρα έναρξης του φεστιβάλ.
  • Το ζευγάρι διαθέτει πολυτελή έπαυλη στη λίμνη Κόμο, όπου ζουν με τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους.
  • Το φεστιβάλ ξεκινά με την πρεμιέρα της ταινίας «Ink» του Danny Boyle και ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου με το ιταλικό δράμα «Dio Ride».
  • Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι η Maggie Gyllenhaal, με συμμετοχή διεθνών σκηνοθετών, σεναριογράφων και κριτικών.
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Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έκαναν μια ιδιαίτερα λαμπερή άφιξη στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τρίτη (1/9), φτάνοντας με θαλάσσιο ταξί, λίγο πριν ανοίξει αυλαία η φετινή διοργάνωση.

Η φετινή παρουσία του Τζορτζ Κλούνεϊ στη Βενετία, ωστόσο, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται να τιμηθεί με βραβείο συνολικής προσφοράς, έχοντας φυσικά στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αμάλ.

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Την περασμένη χρονιά, ο ηθοποιός είχε βρεθεί στο ίδιο φεστιβάλ για την προώθηση της ταινίας «Jay Kelly», στην οποία υποδύεται έναν κινηματογραφικό αστέρα που ταξιδεύει στην Ιταλία για να παραλάβει ένα βραβείο συνολικής προσφοράς.

Φέτος, η ζωή μοιάζει να μιμείται την τέχνη, καθώς ο Κλούνεϊ αναμένεται να παραλάβει τον Χρυσό Λέοντα την Τετάρτη, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ.

Κατά τη διαδρομή τους στα κανάλια της Βενετίας, η 48χρονη Αμάλ εντυπωσίασε με το κομψό της στιλ, επιλέγοντας χακί σορτς και ασορτί σακάκι.

Ο 65χρονος Τζορτζ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι πραγματικός τζέντλεμαν, κρατώντας το χέρι της συζύγου του και βοηθώντας την να κατέβει από το θαλάσσιο ταξί.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε κομψός αλλά χαλαρός, φορώντας λευκό παντελόνι και navy T-shirt, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετήσει χαμογελαστός όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Για το ζευγάρι, άλλωστε, το ταξίδι μέχρι τη Βενετία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς διαθέτουν πολυτελή έπαυλη 15 υπνοδωματίων στη λίμνη Κόμο, όπου περνούν χρόνο μαζί με τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Έλα και Αλεξάντερ.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη εμφάνιση του Τζορτζ Κλούνεϊ στο Φεστιβάλ της Βενετίας, με την ταινία «Out of Sight», και έκτοτε ο διάσημος σταρ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές και αναγνωρίσιμες παρουσίες της διοργάνωσης.

Η Βενετία είναι, μάλιστα, ένας τόπος με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο. Εκεί παντρεύτηκε την Αμάλ στο πολυτελές ξενοδοχείο Aman Venice, ενώ εκεί έκανε πρεμιέρα και το «Good Night, and Good Luck», το οποίο συνυπέγραψε σεναριακά και στο οποίο πρωταγωνίστησε, κερδίζοντας παράλληλα την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Οι εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί ξεκινούν την Τετάρτη με την πρεμιέρα της ταινίας «Ink» του Βρετανού σκηνοθέτη Danny Boyle, ένα δράμα που καταγράφει την άνοδο του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch.

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου με το ιταλικό δράμα εποχής «Dio Ride» («God Laughs»), σε σενάριο και σκηνοθεσία του Giovanni Veronesi.

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