Η Ζεντάγια έγινε 30: Από «πριγκίπισσα της Disney» σε βασίλισσα του «red carpet»

Από τα πρώτα της βήματα ως Disney star μέχρι τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που την καθιέρωσαν ως ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της γενιάς της

Ανθή Κουρεντζή

Η Ζεντάγια έγινε 30: Από «πριγκίπισσα της Disney» σε βασίλισσα του «red carpet»
LIFESTYLE
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  • Η Ζεντάγια εξελίχθηκε από «πριγκίπισσα της Disney» σε κορυφαίο fashion icon του κόκκινου χαλιού μέσω μακροπρόθεσμης στρατηγικής του στιλίστα Law Roach.
  • Ο Roach χρησιμοποίησε τη στήλη «Who Wore It Best?» για να αναδείξει τη Ζεντάγια με εμφανίσεις που ξεπερνούσαν σε επιτυχία αυτές άλλων σταρ.
  • Οι εμφανίσεις της Ζεντάγια είναι αποτέλεσμα σχολαστικής προετοιμασίας και μεταμορφώσεων που συνδυάζουν επιστήμη, θέατρο και μοντέρνα couture.
  • Η Ζεντάγια διαθέτει μεγάλη γκάμα στυλ και δεν δεσμεύεται από ένα «signature look», εμφανιζόμενη με ποικίλες εντυπωσιακές δημιουργίες.
  • Στην καθημερινότητά της προτιμά απλό και ανεπιτήδευτο στυλ, μακριά από τη θεατρικότητα των δημόσιων εμφανίσεών της.
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Η Ζεντάγια έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που πόζαρε για πρώτη φορά μπροστά στους φωτογράφους στην παρουσίαση του «Never Say Never» του Justin Bieber, ως μια νεαρή σταρ της Disney με λαμπερό βλέμμα. Τότε είχε επιλέξει ένα ασημένιο lamé σακάκι, γιλέκο, λουστρίνι φούστα, καλσόν και wedge μποτάκια — μια εμφάνιση που συνόδευσε την πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή πρεμιέρα της καριέρας της.

Και παρότι η αγάπη της για τη μόδα ήταν άμεση, η διαδρομή δεν ήταν πάντα εύκολη. Έτσι, ο στιλίστας της, Law Roach, κατάστρωσε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να εξελίξει την εικόνα της.

https://www.instagram.com/p/DcvzmwwE2Cf/

«Ήμουν σαν ένας αρχιτέκτονας που δούλευε πάνω σε ένα σχέδιο», είχε δηλώσει στο παρελθόν στη βρετανική Vogue.

Στόχος του ήταν να μεταμορφώσει σταδιακά τη Ζεντάγια από τη γλυκιά «πριγκίπισσα της Disney» σε μία από τις πιο τολμηρές και επιδραστικές παρουσίες του κόκκινου χαλιού.

Zendaya Coleman

Η Ζεντάγια / AP

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του είχε η παλιά, αλλά ιδιαίτερα δημοφιλής στα εβδομαδιαία περιοδικά, στήλη «Who Wore It Best?». Ο Law Roach άρχισε να ντύνει τη Ζεντάγια με τα ίδια looks που είχαν ήδη φορέσει διάσημες σταρ, αλλά —όπως έλεγε ο ίδιος— με τρόπο «καλύτερο», ώστε το όνομά της να καταλήγει γρήγορα στην πλευρά των πιο επιτυχημένων εμφανίσεων.

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Οι ανερχόμενοι σχεδιαστές ήταν πρόθυμοι να της δανείσουν δημιουργίες, ενώ σύντομα άρχισαν να την προσέχουν και οι μεγάλοι οίκοι μόδας. Σήμερα, που η Ζεντάγια μπορεί ουσιαστικά να επιλέξει οποιοδήποτε fashion house επιθυμεί, η αρχική αποστολή του Roach —«να βοηθήσω ένα υπέροχο κορίτσι να δείξει στον κόσμο αυτό που έβλεπα εγώ σε εκείνη»— μοιάζει σχεδόν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποτε ήταν αναγκαία.

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Στην πορεία, οι δυο τους δημιούργησαν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές στο κόκκινο χαλί. Η Ζεντάγια διαθέτει μια τόσο ευέλικτη και απρόβλεπτη γκαρνταρόμπα, ώστε η έννοια του «signature look» μοιάζει πλέον ξεπερασμένη.

Κάθε εμφάνισή της είναι αποτέλεσμα σχολαστικής έρευνας και προετοιμασίας, με τη Ζεντάγια και τον Roach να αντιμετωπίζουν κάθε πέρασμα μπροστά από τις κάμερες σαν μια μικρή performance.

«Παίζουμε με τα ρούχα και δημιουργούμε εμφανίσεις για να κάνουμε τους εαυτούς μας χαρούμενους ή για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που μας εμπνέουν», έχει εξηγήσει ο Roach.

https://www.instagram.com/p/DcvroIQFHs3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η προετοιμασία για μια εμφάνιση μπροστά στους φωτογράφους «της έδωσε πραγματική αυτοπεποίθηση», είχε πει ο Law Roach στη βρετανική Vogue τον Απρίλιο του 2024.

«Ήταν σαν να λέει: “Εντάξει, ας τα βάλω όλα επάνω μου, ας βγω εκεί έξω και ας το δώσω στον κόσμο, και μετά ας επιστρέψω σπίτι, ας τα βγάλω όλα και ας ξαναγίνω ο εαυτός μου”», εξήγησε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είναι πολύ αστείο. Ο κόσμος έλεγε: “Είναι τόσο δυναμική”. Και ναι, είναι, εσωτερικά. Αλλά θα προτιμούσε να είναι σπίτι, με τα μαλλιά λυτά, χωρίς μακιγιάζ, μαζί με τον Noon, τον σκύλο της, βλέποντας μια ταινία».

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Η Ζεντάγια συμφώνησε, σημειώνοντας ότι στην καθημερινότητά της πιθανότατα θα φορούσε ξανά και ξανά τον ίδιο συνδυασμό από πουλόβερ και παντελόνι, ενώ οι φωτογραφίσεις και τα κόκκινα χαλιά απαιτούν πλήρη αφοσίωση στον «χαρακτήρα» που δημιουργεί κάθε φορά.

«Είναι ένα διαφορετικό πλάσμα που μπαίνει μέσα μου — η δική μου Sasha Fierce», είπε αναφερόμενη στο fashion alter ego της. «Πρέπει να την πιστέψω. Πρέπει να πιστέψω ότι αυτή η γυναίκα υπάρχει ή ότι αυτή η φαντασίωση υπάρχει».

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Η λέξη «φαντασίωση» είναι ίσως η πιο κατάλληλη. Το δίδυμο Zendaya–Law Roach έχει επιστρατεύσει ακόμη και την επιστήμη — αρκεί να θυμηθεί κανείς το μαγευτικό, φωτιζόμενο φόρεμα Σταχτοπούτας που φόρεσε στο Met Gala του 2019 — αλλά και τεχνικές συγκόλλησης, όπως στην περίπτωση της Versace εμφάνισής της στο Met Gala έναν χρόνο νωρίτερα, που αποτέλεσε μια σύγχρονη αναφορά στο «A Knight’s Tale».

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Οι αμέτρητες μεταμορφώσεις στα μαλλιά της — από αυστηρά bob και πλεξούδες μέχρι τη μέση, έως disco μπούκλες — έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θεατρικότητα και τη μεταμορφωτική δύναμη των εμφανίσεών της στο κόκκινο χαλί.

Καθώς η Ζεντάγια κλείνει τα 30, αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει σε ένα red-carpet αποτύπωμα που ελάχιστες συνομήλικές της μπορούν να ανταγωνιστούν.

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Έχει περάσει από εμφανίσεις που έμοιαζαν με πραγματικά επιτεύγματα μηχανικής — όπως το φόρεμα της Σταχτοπούτας στο Met Gala του 2019, για το οποίο χρειάστηκαν 20 ράβδοι από ανθρακονήματα και περίπου 40 μέτρα φωτισμού LED — σε αρχειακές couture δημιουργίες και εντυπωσιακό method dressing από το Matières Fécales.

Μόνο τη φετινή χρονιά, οι εμφανίσεις της περιλάμβαναν δημιουργίες με αρχαιοελληνικές αναφορές για την περιοδεία προώθησης της «Οδύσσειας», διακριτικά fashion «κλεισίματα του ματιού» στο «Spider-Man» και νυφικά φορέματα για τις ανάγκες του «The Drama» — αν και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι φόρεσε στον πραγματικό της γάμο.

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Zendaya

Η Ζεντάγια / AP

Μακριά από τα φώτα του κόκκινου χαλιού, πάντως, το στιλ της είναι πολύ πιο χαμηλών τόνων. Συχνά εντοπίζεται να βγάζει βόλτα τον σκύλο που έχει μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Χόλαντ, φορώντας Maison Margiela Tabi και καμπαρντίνα, υιοθετώντας ένα ανεπιτήδευτο λονδρέζικο look.

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