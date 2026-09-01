Κλέλια Ανδριολάτου: Η μακροσκελής ανάρτηση και ο λόγος που δεν δημοσιεύει φωτογραφίες με φίλους

Η Κλέλια Ανδριολάτου πέρασε τις καλοκαιρινές διακοπές της ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με αγαπημένα της πρόσωπα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Κλέλια Ανδριολάτου: Η μακροσκελής ανάρτηση και ο λόγος που δεν δημοσιεύει φωτογραφίες με φίλους
LIFESTYLE
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  • Στην ανάρτησή της, τόνισε πως η ομορφιά συνδέεται με την καλοσύνη, την ευτυχία, την υγεία και την εσωτερική ετοιμότητα να την αναγνωρίσει κανείς.
  • Υπογράμμισε ότι η ομορφιά είναι επιλογή και κόπος, με διακυβεύματα και παροδικό χαρακτήρα.
  • Σεβόμενη την ιδιωτικότητα των φίλων της, δεν μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες τους, παρότι τους θεωρεί σημαντικούς στη ζωή της.
  • Η ψυχή περιγράφεται ως ποτάμι που έχει στιγμές ροής, στασιμότητας και παρασυρμού, αντανακλώντας τη μεταβαλλόμενη φύση της ομορφιάς.
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Η ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου πέρασε ένα μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους ανθρώπους. Λίγο πριν ο Αύγουστος δώσει τη θέση του στον Σεπτέμβριο, θέλησε να κάνει τον δικό της απολογισμό, κλείνοντας, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, το κεφάλαιο «Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους».

Στο μακροσκελές κείμενο που συνόδευσε την ανάρτησή της μίλησε για την καλοσύνη, την ευτυχία, την υγεία και τη δύναμη, αλλά και για εκείνη την εσωτερική ετοιμότητα που χρειάζεται προκειμένου κάποιος να αναγνωρίσει όσα όμορφα υπάρχουν γύρω του.

https://www.instagram.com/reel/Dcsq_mBsxsW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Και κάπου εδώ ας κλείσει το κεφάλαιο “Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους”.

Πολλές φορές με ρωτάνε τι είναι για εσένα ομορφιά. Με κουράζει όταν με ρωτάνε. Τώρα όμως που δεν πρέπει να απαντήσω και να καλύψω μια προσδοκία του άλλου θα σας πω τι είναι. Είναι να επιλέγω να αφήνομαι στην καλοσύνη. Να δέχομαι και να υποδέχομαι την ευτυχία. Αυτό προϋποθέτει υγεία και δύναμη. Είσαι αρκετά έτοιμος για να δεις την ομορφιά γύρω σου; Κάθε μέρα είναι τόσο διαφορετική. Δεν υπάρχει αιώνια και παρατεταμένη ομορφιά. Η ψυχή μας είναι ένα ποτάμι. Κάπου νιώθεις ροή, κάπου σταματάς , κάπου σκοντάφτεις και κάπου αφήνεσαι σε αυτήν. Η ομορφιά είναι κόπος. Είναι επιλογή. Υπάρχει διακύβευμα. Μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί για να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις γνωρίζοντας πως δεν θα κρατήσει για πάντα;

ΥΓ: Ο λόγος που δεν ανέβασα περισσότερες εικόνες από τους φίλους μου είναι ,γιατί σέβομαι την ιδιωτικότητα τους. Είναι αυτοί που μου χάρισαν τις πιο όμορφες εικόνες που έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που με έσπρωξαν. Που μου είπαν μην φοβάσαι. Είναι αυτοί που έχω επιλέξει. Και είναι τόσο μα τόσο όμορφοι», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου.

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