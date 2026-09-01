Ο γιος του Ρομπ Ράινερ παντρεύτηκε 8 μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του - Η νέα σελίδα στη ζωή του

Snapshot Ο Τζέικ Ράινερ παντρεύτηκε τη Μαρία Γκίλφαν οκτώ μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του.

Οι γονείς του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί τον Δεκέμβριο του 2025 στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Ο αδερφός του Τζέικ, Νικ Ράινερ, κατηγορείται για τη δολοφονία και κρατείται χωρίς εγγύηση.

Ο Τζέικ περιέγραψε τη συναισθηματική του κατάσταση ως πρωτόγνωρο σοκ και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την τραγωδία.

Η επόμενη δικαστική εμφάνιση του Νικ έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, με πιθανές ποινές θανάτου ή ισόβιας κάθειρξης. Snapshot powered by AI

Ο Τζέικ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της φωτογράφου Μισέλ Ράινερ, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Μαρία Γκίλφαν, οκτώ μήνες μετά τον τραγικό θάνατο των γονιών του.

Ο νεότερος γιος του σκηνοθέτη, Νικ Ράινερ, κατηγορείται ως ο βασικός ύποπτος για τον φόνο των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί τον Δεκέμβριο του 2025 μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Ο 35χρονος Τζέικ και η Μαρία παντρεύτηκαν σε μικρή τελετή στις αρχές Αυγούστου, σύμφωνα με το TMZ. Οι δυο τους κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε και πώς γνωρίστηκαν.

Μια από τις ελάχιστες δημόσιες στιγμές του ζευγαριού καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο Τζέικ είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία τους από γάμο φίλου τους στο Λας Βέγκας. Τότε, ωστόσο, δεν είχε γίνει γνωστό πόσο καιρό ήταν μαζί, ούτε υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση τους.

Ο Τζέικ Ράινερ με την πλέον σύζυγό του, Μαρία Γκίλφαν, στην πρεμιέρα της ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues», την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λος Άντζελες. Δύο μήνες πριν τη δολοφονία του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ - Από αριστερά: Ο Ρομπ Ράινερ, η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, η Ρόμι Ράινερ και ο Νικ Ράινερ Invision

Ο πρόσφατος γάμος τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε μόλις οκτώ μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του Τζέικ, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή τραγωδία.

«Μοιάζει σαν να έχουν περάσει οκτώ χρόνια»

Ο Τζέικ μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό KABC-TV και στον δημοσιογράφο Μαρκ Κότα-Ρόμπλες για τη ζωή του μετά τον θάνατο των γονιών του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εμφανίστηκε να φορά βέρα, γεγονός που έδωσε ακόμη μία ένδειξη για τον γάμο του με τη Μαρία.

Μιλώντας για τους τελευταίους οκτώ μήνες, ο Τζέικ περιέγραψε ένα πρωτόγνωρο συναισθηματικό σοκ. «Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Ταυτόχρονα μοιάζει σαν να έχουν περάσει οκτώ χρόνια. Και επίσης μοιάζει σαν να έχουν περάσει οκτώ λεπτά», ανέφερε.

Η τραγωδία που συγκλόνισε την οικογένεια

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στις 14 Δεκεμβρίου 2025, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το Χόλιγουντ και την οικογένειά τους.

Για τον Τζέικ, το γεγονός ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι όπου μεγάλωσε έκανε την εμπειρία ακόμη πιο δύσκολη.

Ο ίδιος εργάζεται ως δημοσιογράφος σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό και, όπως αποκάλυψε, είχε βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε σκηνές εγκλήματος στο πλαίσιο της δουλειάς του. Τίποτα, όμως, δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για τη στιγμή που θα αντίκριζε το δικό του παιδικό σπίτι ως τόπο εγκλήματος.

«Όταν είναι η δική σου σκηνή εγκλήματος, όταν είναι ένα έγκλημα στο σπίτι των παιδικών σου χρόνων, είναι σαν το πιο σουρεαλιστικό πράγμα που έχω δει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέικ αποκάλυψε πως πληροφορήθηκε την τραγωδία όταν η αδελφή του, Ρόμι, 28 ετών, του τηλεφώνησε και του ζήτησε να πάει στο σπίτι της οικογένειας.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που, όπως περιγράφει, δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει. Στη συνέντευξή του απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον αδελφό του, Νικ Ράινερ και τον ρόλο του στην υπόθεση.

Ωστόσο, μίλησε για τη σχέση που είχαν οι γονείς του με τον Νικ και για την προσπάθειά τους να τον στηρίξουν στη μάχη του με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

«Οι γονείς μου είχαν άνευ όρων αγάπη και για τους τρεις μας», είπε αναφερόμενος στον ίδιο, τον Νικ και τη Ρόμι.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν σταμάτησαν ποτέ να θέλουν να τον βοηθήσουν. Δεν σταμάτησαν ποτέ να τον βοηθούν», πρόσθεσε.

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη δολοφονία των γονιών του, κοντά στην πανεπιστημιούπολη του University of Southern California.

Έκτοτε κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές Twin Towers Correctional Facility του Λος Άντζελες. Έχει παραπεμφθεί με δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η επόμενη δικαστική του εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για 15 Σεπτεμβρίου, σε προδικαστική ακρόαση.

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί απόφαση από την εισαγγελία για το αν θα ζητηθεί η θανατική ποινή.

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