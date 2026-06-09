Νικ Ράινερ: Aπαιτεί 1,5 εκατ. δολάρια από κληρονομιά των γονιών του που κατηγορείται ότι δολοφόνησε

Snapshot Ο Νικ Ράινερ ζητά από το δικαστήριο της Καλιφόρνια να του αποδοθούν 1,5 εκατ. δολάρια από καταπίστευμα των γονιών του για να πληρώσει δικηγόρους υπεράσπισης.

Ισχυρίζεται ότι ο διαχειριστής του καταπιστεύματος Πολ Κάνιν αρνείται να του δώσει τα χρήματα, παρότι τα δικαιούται σύμφωνα με τους όρους που όρισαν οι γονείς του.

Ο Νικ υποστηρίζει ότι ο Κάνιν χρησιμοποιεί δικαιολογίες και καθυστερεί την παράδοση των κεφαλαίων, ενώ αρνήθηκε να πληρώσει τον δικηγόρο που προσέλαβε, αναγκάζοντάς τον να στραφεί σε δημόσιο συνήγορο.

Ο Νικ αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία των γονιών του τον Δεκέμβριο του 2025 και έχει δηλώσει αθώος, ενώ κινδυνεύει με τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί.

Ζητά λογιστική και αποζημίωση από τον διαχειριστή του καταπιστεύματος, που σύμφωνα με την αναφορά επιδιώκει να μεταβιβάσει το καταπίστευμα σε άλλο διαχειριστή. Snapshot powered by AI

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ τον Δεκέμβριο του 2025, υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο της Καλιφόρνια ζητώντας χρήματα από ένα καταπίστευμα ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων, για να πληρώσει δικηγόρους, ώστε να ανατρέψει τις κατηγορίες στο δικαστήριο.

Ο Νικ ισχυρίζεται στην αναφορά που έλαβε η Daily Mail ότι έπρεπε να λάβει τα μισά χρήματα από το καταπίστευμά του όταν έκλεισε τα 30, και τα υπόλοιπα όταν γίνει 35 ετών.

Αλλά, ισχυρίζεται, ο σημερινός διαχειριστής, ο δικηγόρος Πολ Κάνιν - «έχει προσφέρει μια μεταβαλλόμενη σειρά δικαιολογιών και ισχυρισμών» για τη μη παράδοση των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων «αβάσιμων ανησυχιών» σχετικά με τη λεγόμενη ικανότητα του Νικ να «διαχειρίζεται ένα καταπίστευμα»» παρά τους όρους που έθεσαν οι γονείς του.

Ο Ρομπ Ράινερ, η σύζυγός του Μισέλ και τα παιδιά του, Νικ, Ρόμι και Τζέικ. Αρχείου - AP

Όταν στη συνέχεια προσπάθησε να προσλάβει τον διάσημο δικηγόρο υπεράσπισης Άλαν Τζάκσον για να τον βοηθήσει να πολεμήσει τις κατηγορίες για φόνο, ο Νικ είπε ότι ο διαχειριστής αρνήθηκε να πληρώσει τον Τζάκσον - με αποτέλεσμα ο δικηγόρος να αποσυρθεί από την υπόθεση και αναγκάζοντας τον Νικ να στραφεί σε δημόσιο συνήγορο.

Στην αίτησή του, ο Νικ είπε ότι ο Κάνιν ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια από το καταπίστευμα παρά μόνο αφού κριθεί η ενοχή ή η αθωότητά του από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με την αναφορά, ο Νικ είπε στον Κάνιν ότι «ο χρόνος είναι ουσιαστικός» και εξήγησε ότι χρειαζόταν τον Τζάκσον για να αποφύγει «να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο την υπεράσπισή μου στην ποινική υπόθεση», καθώς δεν έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης για τους νομικούς λογαριασμούς του ή βασικές προμήθειες όπως σαπούνι και κάλτσες ενώ βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα.

Στο αίτημα υποστηρίζεται ότι ο διαχειριστής εξακολουθεί να εξαντλεί τα κεφάλαια του Νικ με διάφορα προσχήματα, που παραβιάζουν ωστόσο τους απλούς όρους του καταπιστεύματος».

Η αναφορά ισχυρίζεται επίσης ότι ο Κάνιν επιδιώκει να μεταβιβάσει το καταπίστευμα σε άλλο διαχειριστή και ότι αρχικά καθυστέρησε να παραδώσει τα κεφάλαια που όφειλε στον Νικ στα 30α γενέθλιά του, ισχυριζόμενος ότι πίστευε ότι ο προκάτοχός του είχε ήδη παραδώσει τα κεφάλαια. Ο Νικ ζητά τώρα λογιστική και αποζημίωση από τον Κάνιν.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία εκπροσωπείται στην ποινική του υπόθεση από την αναπληρώτρια δημόσια συνήγορο Κίμπερλι Γκριν, και έχει δηλώσει αθώος για τις 6 κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Νικ σκότωσε τους γονείς του στο σπίτι τους αξίας 13.5 εκατομμυρίων δολαρίων στο πολυτελές Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου, μαχαιρώνοντάς τους θανάσιμα πριν τραπεί σε φυγή.

Ο Νικ, ο οποίος έχει μακρύ ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών, αντιμετωπίζει και τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί.