Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η «περίεργη» κολοκύθα που άφησε άφωνη τη Βικτόρια – Δείτε βίντεο

Η Βικτόρια δεν έκρυψε τη μεγάλη της έκπληξη, ενώ ο Ντέιβιντ παρουσίαζε με καμάρι τη σοδειά του

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Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η «περίεργη» κολοκύθα που άφησε άφωνη τη Βικτόρια – Δείτε βίντεο
LIFESTYLE
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Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έκαναν μία… ιδιαίτερη ξενάγηση στον κήπο του σπιτιού τους, λίγες μόλις ημέρες αφότου επέστρεψαν από το Reading Festival, όπου παρακολούθησαν την εμφάνιση του γιου τους, Κρουζ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής παρουσιάζει με καμάρι τη σοδειά που έχει καλλιεργήσει, από τις ντομάτες στο θερμοκήπιο μέχρι τα αυγά από τις κότες του κοτετσιού τους, όπως φαίνεται σε stories της Βικτόρια στο Instagram.

Ωστόσο, ένα λαχανικό ήταν εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του ζευγαριού: Μία κολοκύθα με… ασυνήθιστο σχήμα.

«Τι είναι αυτό, Ντέιβιντ;» ρώτησε η Βικτόρια, με εκείνον να απαντά: «Είναι κολοκύθα».

«Δεν έχω ξαναδεί κολοκύθα σε αυτό το σχήμα. Δεν ξέρω καν τι να πω, ουάου», σχολίασε γελώντας η Βικτόρια.

Σε ένα ακόμη βίντεο, η Βικτόρια καταγράφει τον Ντέιβιντ να μαζεύει ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, το μέγεθος του οποίου φαίνεται να μην την εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. «Λίγο απογοητευτικό, ίσως;» τον πείραξε.

«Αυτό το λες απογοητευτικό;» απάντησε ο Ντέιβιντ, με τη Βικτόρια να συνεχίζει το πείραγμα: «Λοιπόν, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο τα άλλα».

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Ντέιβιντ προσπαθεί να μπει στο κοτέτσι από μία μικρή πόρτα, μαζεύει δαμάσκηνα από ένα δέντρο και δίνει μάχη για να ξεριζώσει ένα δύσκολο καρότο από το χώμα.

«Χρησιμοποίησε και τα δύο χέρια», τον συμβούλεψε η Βικτόρια, καθώς εκείνος δυσκολευόταν να βγάλει το καρότο. «Θεέ μου, η αγωνία… η αγωνία με σκοτώνει», είπε γελώντας, προτού ο άνδρας της καταφέρει τελικά να ξεριζώσει το λαχανικό.

Το ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι του στα Κότσγουολντ, μετά την εμφάνιση του 21χρονου Κρουζ στο Reading Festival με το συγκρότημά του, Cruz Beckham and the Breakers.

Οι γονείς του παρακολούθησαν με υπερηφάνεια την εμφάνιση του Κρουζ από την άκρη της σκηνής, καθώς το συγκρότημα έκανε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Στο κοινό βρέθηκαν και τα αδέλφια του, Κρουζ, Χάρπερ και Ρομέο, οι οποίοι παρακολούθησαν την εμφάνιση από ειδικά διαμορφωμένο χώρο με σκηνή. Οι Μπέκαμ αγόρασαν το σπίτι τους στα Κότσγουολντ τον Δεκέμβριο του 2016 και έκτοτε έχουν μεταμορφώσει την έκταση γύρω από αυτό σε έναν καταπράσινο κήπο, με λαχανόκηπους, κοτέτσια και ακόμη και μελισσώνα.

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