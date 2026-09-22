Ο Τραμπ πάει τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: «Ο γελοίος πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να τελειώσει»

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση κινητοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο για άμεση λήξη του πολέμου της Ουκρανίας

Δημήτρης Δρίζος

Ο Τραμπ πάει τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: «Ο γελοίος πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να τελειώσει»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα στη συνάντησή τους στα Ηνωμένα Έθνη.
  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση της κατά του ρωσικού ενεργειακού τομέα, πλήττοντας διυλιστήριο στη Μόσχα και προκαλώντας τρεις θανάτους.
  • Ο Τραμπ κατηγορεί τον πόλεμο στην Ουκρανία για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και ζητά τον τερματισμό του πολέμου που προκαλεί χιλιάδες θανάτους μηνιαίως.
  • Ο Ζελένσκι αναφέρει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση και ειρήνη, με έμφαση στην προστασία κρίσιμων υποδομών και εξαγωγών τροφίμων.
  • Τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας πολιτικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι τιμές του ντίζελ παγκοσμίως έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία ενέτεινε το Σαββατοκύριακο τις επιθέσεις της κατά του ρωσικού ενεργειακού τομέα, εξαπολύοντας, σύμφωνα με τις αναφορές, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση στην περιοχή της Μόσχας, σε ένα μπαράζ που έπληξε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας και προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει από έλλειψη ενέργειας, την οποία, όπως είπε, επιδεινώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας. «Ένας μεγάλος αριθμός από τα διυλιστήρια ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας».

«Αυτός ο γελοίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί», ανέφερε ο Τραμπ. «Ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει, καθώς 25.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Τι ντροπή!»

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Ο Τραμπ είχε προηγουμένως κατηγορήσει το Κίεβο για την κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου, την ώρα που η Ρωσία έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της ουκρανικής οικονομίας και εξαπολύει νυχτερινές επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πως υπάρχουν «ιδέες στο τραπέζι για να έρθει η ειρήνη πιο κοντά, ξεκινώντας με ισχυρά βήματα αποκλιμάκωσης».

«Ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας, οι κρίσιμες υποδομές και οι εξαγωγές τροφίμων μας πρέπει να πάψουν να αποτελούν στόχους για τη Ρωσία και αυτό θα οδηγήσει σε αντίστοιχα βήματα αποκλιμάκωσης από την πλευρά μας», ανέφερε σε δήλωσή του. «Λύσεις είναι δυνατές».

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη, σε μια σπάνια κατ’ ιδίαν συνάντηση στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απευθύνθηκε ευθέως στον Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρέπει να κάνει «ένα πράγμα: να σταματήσει να χτυπά τα καύσιμα ντίζελ στη Ρωσία».

«Ας χτυπά στόχους, αλλά όχι καύσιμα ντίζελ, γιατί προκαλεί έλλειψη», δήλωσε.

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι την Κυριακή, σε μια συνομιλία που, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στους Financial Times, αφορούσε «ντίζελ, ντίζελ, ντίζελ».

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασε τη Δευτέρα σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 6,50 δολάρια το γαλόνι, από 3,19 δολάρια το γαλόνι την ίδια περίοδο πέρυσι, πριν από την έναρξη των κοινών αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν και την απάντηση της Τεχεράνης με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για το μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου.

Η άνοδος των τιμών θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το πρωί της Τρίτης και αναμένεται επίσης να συναντηθεί με μεγάλους παραγωγούς ενέργειας, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και η πρόσφατα τοποθετημένη ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σε μια προεπισκόπηση της ομιλίας, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο Τραμπ θα μιλήσει για το πώς έχει «αντιμετωπίσει κατά μέτωπο σύνθετα προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές από τις ειρηνευτικές συμφωνίες που έχει οδηγήσει στην ολοκλήρωσή τους ή βρίσκεται στη διαδικασία να ολοκληρώσει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόωρα μια ενεργειακή εκεχειρία, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία είχε συμφωνήσει να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και ότι «η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!». Ωστόσο, η συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί και οι ρωσικές επιθέσεις κατά της ουκρανικής ενέργειας και άλλων κρίσιμων υποδομών συνεχίστηκαν.

*Με πληροφορίες από τον Guardian

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Ο Τραμπ πάει τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: «Ο γελοίος πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να τελειώσει»

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