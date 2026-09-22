«Άξιζες περισσότερη ζωή»: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Η Σαρλότ Ντ’ Αλέσιο μοιράστηκε προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο από τη σχέση τους, μιλώντας για τον «αγνό έρωτα» που έζησαν με λόγια γεμάτα αγάπη, οργή και νοσταλγία για τον αιφνίδιο χαμό του 27χρονου

Ανθή Κουρεντζή

«Άξιζες περισσότερη ζωή»: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ
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  • Η Σαρλότ Ντ’ Αλέσιο, πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, δημοσίευσε προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο αποχαιρετώντας τον με λόγια αγάπης και οργής για τον πρόωρο θάνατό του.
  • Η σχέση τους διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και χαρακτηρίστηκε από βαθιά συναισθηματική σύνδεση.
  • Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, πιθανότατα από υπερβολική δόση, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τις αρχές.
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Ο θάνατος του γιου της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία μόλις 27 ετών, βύθισε στη θλίψη την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του. Ανάμεσά τους και η πρώην σύντροφός του, Σαρλότ Ντ’ Αλέσιο, η οποία θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσιεύοντας τρυφερά στιγμιότυπα από την περίοδο της σχέσης τους.

Η 28χρονη Καναδή, που είχε υπάρξει ζευγάρι με τον μοναχογιό της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ για περίπου δύο χρόνια, άνοιξε ένα μικρό «άλμπουμ αναμνήσεων» στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από την εποχή που οι δυο τους ήταν μαζί.

Σε μία από τις εικόνες, το πρώην ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο πάνω σε μια προβλήτα. Πάνω στη φωτογραφία, η Σαρλότ έγραψε λόγια που αποτύπωναν τόσο την αγάπη όσο και την οργή της για τον πρόωρο χαμό του.

«Μοιράστηκα μαζί σου έναν αγνό έρωτα και γι’ αυτό σε ευχαριστώ και τιμώ τη ζωή σου. Άξιζες περισσότερο χρόνο. Άξιζες περισσότερη ζωή. Είμαι πολύ θυμωμένη γι’ αυτό», έγραψε.

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Σε άλλη ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους αγκαλιάζονται, η ίδια έγραψε: «Σ’ αγαπώ, Πρες. Πάντα. Εκεί πάνω, εδώ κάτω. Μην το αμφισβητήσεις ποτέ. Όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ. Ελπίζω να μπορείς να το νιώσεις».

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Η Σαρλότ μοιράστηκε και πιο ανέμελες στιγμές από το παρελθόν τους. Ανάμεσά τους, μια φωτογραφία από πάρτι μεταμφιεσμένων, αλλά και ένα στιγμιότυπο του Πρίσλεϊ ξαπλωμένου σε κρεβάτι, δίπλα σε ένα μικρό λευκό σκυλάκι.

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Ίσως, όμως, το πιο συγκινητικό από όλα ήταν ένα βίντεο στο οποίο ο Πρίσλεϊ περπατά προς τη θάλασσα, με το σκυλάκι να τον ακολουθεί από κοντά.

«Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα», έγραψε η Ντ’ Αλέσιο πάνω στο βίντεο.

Οι δυο τους φέρεται να γνωρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της αδελφής του Πρίσλεϊ, Κάια Γκέρμπερ. Η σχέση τους κράτησε περίπου δύο χρόνια και, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί η Σαρλότ, άφησε πίσω της μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση.

Ο Πρίσλεϊ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες. Η Αστυνομία της Σάντα Μόνικα ανακοίνωσε ότι οι Αρχές κλήθηκαν το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου έπειτα από αναφορά για πιθανή υπερβολική δόση.

Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ ήταν ήδη νεκρός. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

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