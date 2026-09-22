Ο Κρις Μάρτιν έγινε... μουσικός του δρόμου - Τραγούδησε το «Viva La Vida» στο Λονδίνο - Βίντεο

Snapshot Ο Κρις Μάρτιν τραγούδησε απρόσμενα μαζί με μουσικό του δρόμου στην Trafalgar Square του Λονδίνου.

Ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Viva La Vida», ένα από τα πιο γνωστά των Coldplay.

Οι περαστικοί αναγνώρισαν τον Κρις Μάρτιν μετά από λίγα δευτερόλεπτα και ενθουσιάστηκαν.

Ένας περαστικός άρχισε να χορεύει breakdance δίπλα τους, προσελκύοντας ακόμα περισσότερο κοινό. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο frontman των Coldplay στην Trafalgar Square του Λονδίνου.

Ο Κρις Μάρτιν πλησίασε τον μουσικό του δρόμου, Hanny Junee, ο οποίος εκείνη την ώρα ερμήνευε το «Viva La Vida», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Coldplay. O ίδιος αντί απλώς να τον παρακολουθήσει, αποφάσισε να ανέβει μαζί του και να τραγουδήσει.

Οι περαστικοί χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουν ποιος βρισκόταν μπροστά τους, πριν καταλάβουν ότι είχαν μόλις πετύχει τον ίδιο τον Κρις Μάρτιν να τραγουδά έναν από τους μεγαλύτερους ύμνους των Coldplay στη μέση του Λονδίνου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένας ακόμη περαστικός μπήκε στη μέση και άρχισε να χορεύει breakdance στον ρυθμό του «Viva La Vida», ενώ όλο και περισσότερος κόσμος συγκεντρωνόταν γύρω τους για να παρακολουθήσει το απρόσμενο μουσικό θέαμα.

Ο Hanny Junee έδειχνε κι ο ίδιος να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που είχε μόλις συμβεί. Μετά την απρόσμενη συνάντηση, μοιράστηκε τη στιγμή στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «είναι αληθινό και όχι AI» - μια φράση που αποτυπώνει το πόσο απίστευτη έμοιαζε η συγκεκριμένη στιγμή.

Διαβάστε επίσης