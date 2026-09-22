Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ στο σπίτι του Πρίσλεϊ, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 27χρονου

Ανθή Κουρεντζή

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ
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  • Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου τους Πρίσλεϊ.
  • Ο Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, με τον θάνατό του να ερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση.
  • Ο Πρίσλεϊ εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης το βράδυ πριν τον θάνατό του, χωρίς να φαίνεται νηφάλιος κατά την άφιξή του.
  • Η εμφάνιση του ζευγαριού στο σπίτι του γιου τους αποτύπωσε τη βαριά ατμόσφαιρα της οικογένειας μετά την τραγική απώλεια.
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Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον τραγικό θάνατο του μοναχογιού τους, Πρίσλεϊ, σε ηλικία 27 ετών.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα να αποχωρεί από το σπίτι του Πρίσλεϊ στο Χόλιγουντ, σε μια εικόνα που αποτύπωνε τη βαριά ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών.

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Ο Ράντι Γκέρμπερ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός μαύρου Range Rover, ενώ η Σίντι Κρόφορντ καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου και κρατώντας χαμηλό προφίλ.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, το διάσημο supermodel διακρίνεται να χειρονομεί καθώς συνομιλεί μέσα στο αυτοκίνητο, σε μια από τις πρώτες εικόνες της μετά την απώλεια του γιου της.

Ο Πρίσλεϊ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ και μεγαλύτερος αδελφός της Κάια Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.

Ο θάνατός του ερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο Πρίσλεϊ εισήχθη το βράδυ του Σαββάτου στο πολυτελές κέντρο αποκατάστασης Resolutions Living, μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του. Πηγές που επικαλείται το μέσο υποστηρίζουν ότι «δεν φαινόταν νηφάλιος» κατά την άφιξή του.

Η πληροφορία αυτή ενισχύει την εικόνα μιας τελευταίας, απεγνωσμένης προσπάθειας του 27χρονου να αναζητήσει βοήθεια, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με τις εξαρτήσεις και την ψυχική του υγεία.

Για τη Σίντι Κρόφορντ και τον Ράντι Γκέρμπερ, η επιστροφή στο σπίτι του γιου τους αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εικόνα μιας οικογένειας που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απώλεια αδιανόητη για κάθε γονιό.

Πίσω από τα σκούρα γυαλιά, το μαύρο αυτοκίνητο και τη σιωπηλή αποχώρηση, η εικόνα τους έμοιαζε να λέει περισσότερα από οποιαδήποτε δημόσια δήλωση.

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