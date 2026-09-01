Ghost Lashes: Οι «αόρατες» βλεφαρίδες γίνονται το νέο trend στο μακιγιάζ

Snapshot Η τάση των ghost lashes παραλείπει τη μάσκαρα, προτιμώντας φυσικές ή διάφανες βλεφαρίδες για ένα μινιμαλιστικό, «αόρατο» αποτέλεσμα.

Η φροντίδα των βλεφαρίδων με ορούς και ενυδατικά προϊόντα αποκτά μεγαλύτερη προτεραιότητα, αντικαθιστώντας την έντονη χρήση μακιγιάζ.

Το μακιγιάζ συνοδεύεται από λεία, φωτεινή βάση και διακριτικό ρουζ, ενώ concealer χρησιμοποιείται για φυσική διόρθωση χωρίς υπερβολές.

Μικρά ψεύτικα τουφάκια βλεφαρίδων προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα και έλεγχο στον όγκο, ειδικά όταν τοποθετούνται κάτω από τη φυσική γραμμή των βλεφαρίδων.

Το tightlining τονίζει διακριτικά το βλέμμα, κάνοντας τις ρίζες των βλεφαρίδων πιο πυκνές χωρίς να χάνεται η φυσικότητα του look. Snapshot powered by AI

Τα full glam looks στο κόκκινο χαλί βασίζονταν ανέκαθεν σε αψεγάδιαστη επιδερμίδα και μακριές, πλούσιες βλεφαρίδες. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του no make-up make-up, όμως, όπως την έχουμε δει σε Zendaya, Hailey Bieber και Dua Lipa, ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για το μινιμαλιστικό μακιγιάζ.

Αντί για μια ελαφριά στρώση μάσκαρα που επιμηκύνει τις βλεφαρίδες, η τάση των ghost lashes παραλείπει εντελώς τη μάσκαρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι έντονες μαύρες φόρμουλες αντικαθίστανται από διάφανο gloss, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει όσο το δυνατόν πιο φυσικό και «αόρατο».

Γιατί να παραλείψεις τη μάσκαρα;

Η ποσότητα του μακιγιάζ που χρησιμοποιεί κανείς είναι απολύτως προσωπική υπόθεση, ωστόσο η Hannah Murray εξηγεί στο ELLE ότι η στροφή από το έντονο eye make-up σε πιο ελαφριές ή ακόμη και εντελώς «γυμνές» βλεφαρίδες αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης.

«Νομίζω ότι πλέον όλοι έχουν στραφεί πολύ περισσότερο στο skincare και στην υγιή, περιποιημένη επιδερμίδα που θυμίζει αποτέλεσμα spa, οπότε αυτό είναι μια φυσική συνέχεια», εξηγεί. «Θα είμαι πάντα φαν της μάσκαρα, όμως υπάρχουν στιγμές που το να την παραλείπεις και να νιώθεις αυτοπεποίθηση με το δέρμα σου μπορεί να είναι απελευθερωτικό και όμορφο».

Η Ζεντάγια / AP

Η αποχή από τη μάσκαρα δίνει επίσης την ευκαιρία να δοθεί περισσότερη προσοχή στη φροντίδα των ίδιων των βλεφαρίδων. Ένας ορός με γυαλιστερό φινίρισμα μπορεί να προσθέσει λάμψη, ενώ θεραπείες με ενυδατικά και ενισχυτικά συστατικά στοχεύουν στη φροντίδα τους.

Πώς φοριούνται τα ghost lashes;

Όταν τα μάτια παραμένουν πιο «ήσυχα», το χρώμα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα σημεία του προσώπου, ώστε το αποτέλεσμα να μη δείχνει άτονο.

Η βάση πρέπει να είναι λεία και φυσικά φωτεινή, ενώ μια μικρή δόση ρουζ στα μάγουλα χαρίζει φρεσκάδα.

«Ένα ακόμη βασικό προϊόν είναι ένα concealer που αντανακλά το φως ή διορθώνει τους τόνους», σημειώνει η Murray. «Διορθώστε τυχόν μαύρους κύκλους, χωρίς όμως να φτάνετε πολύ κοντά στις κάτω βλεφαρίδες. Όταν το μακιγιάζ είναι τόσο μίνιμαλ, τέτοιες μικρές διορθώσεις είναι που σε κάνουν να δείχνεις ξεκούραστη και περιποιημένη και όχι σαν να μόλις σηκώθηκες από το κρεβάτι».

Το ghost lash look δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι βλεφαρίδες πρέπει να μείνουν εντελώς ανέγγιχτες. Η Murray προτείνει να χρησιμοποιείται ψαλιδάκι βλεφαρίδων για να «ανοίξει» το βλέμμα και, στη συνέχεια, διάφανη μάσκαρα ώστε να διατηρηθεί η καμπύλη και να προστεθεί διακριτική λάμψη.

Η Ντούα Λίπα / AP

«Στις επιδείξεις και στα editorial συχνά τις αφήνω εντελώς φυσικές, ώστε το αποτέλεσμα να μην πηγαίνει προς το υπερβολικά “όμορφο” ή περιποιημένο. Η γοητεία εδώ βρίσκεται σε αυτό το γυμνό, σχεδόν αγορίστικο look. Αυτό είναι που το κάνει cool», εξηγεί.

Για λίγο μεγαλύτερη ένταση, μπορεί να προστεθεί σκιά στα βλέφαρα. Η Murray προτείνει ουδέτερους τόνους και λεπτές υφές που προσθέτουν ελαφριά λάμψη και χρώμα, χωρίς να αλλοιώνουν τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα του look.

Μια ακόμη επιλογή είναι η καφέ μάσκαρα, για όσες δεν θέλουν να την εγκαταλείψουν εντελώς. Η ίδια συμβουλεύει να αφαιρείται η περίσσεια προϊόντος από το βουρτσάκι με ένα χαρτομάντιλο πριν περαστεί ελαφρά στις βλεφαρίδες.

«Η μάσκαρα δίνει έμφαση και καθορισμό στο βλέμμα, ενώ αυτή η τάση έχει περισσότερο να κάνει με το να δείχνει συνολικά το πρόσωπο πιο ανοιχτό και ανεπιτήδευτο», λέει.

Η Χέιλι Μπίμπερ / AP

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψεύτικες βλεφαρίδες;

Για όσες αισθάνονται «γυμνές» χωρίς μάσκαρα, υπάρχει και μια ενδιάμεση λύση: μικρά τουφάκια ψεύτικων βλεφαρίδων, αρκεί να είναι ανάλαφρα και όσο το δυνατόν πιο φυσικά.

Η make-up artist Anari LaBoard συμφωνεί: «Αν ο στόχος είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα, τότε χρησιμοποίησε βλεφαρίδες που μοιάζουν πολύ με τις δικές σου. Τα μικρά clusters είναι ιδανικά, γιατί μπορείς να τα τοποθετήσεις μόνο εκεί όπου τα χρειάζεσαι».

Για ακόμη πιο διακριτικό αποτέλεσμα, προτείνει οι μεμονωμένες βλεφαρίδες να εφαρμόζονται κάτω από τη φυσική γραμμή των βλεφαρίδων αντί επάνω από αυτή.

«Οι ατομικές βλεφαρίδες δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο τόσο στην τοποθέτηση όσο και στον όγκο», εξηγεί.

Το look μπορεί να ολοκληρωθεί με tightlining, δηλαδή την εφαρμογή eyeliner πολύ κοντά ή ανάμεσα στις ρίζες των βλεφαρίδων, ώστε η γραμμή τους να δείχνει πιο πυκνή χωρίς να χάνεται το φυσικό αποτέλεσμα.

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