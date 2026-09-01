Φίλιππος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας

Snapshot Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνο, μέσω παρένθετης μητρότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 27 Ιουλίου 2026.

Το ζευγάρι εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της για τη συμβολή τους στην έλευση του παιδιού.

Ευχαρίστησαν το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς που τους υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Φίλιππος και η Νίνα ζουν τις πρώτες εβδομάδες ως γονείς και χαρακτηρίζουν αυτή τη φάση ως νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Το ζευγάρι επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας και να ευχαριστήσει δημόσια όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της οικογενειακής τους επιθυμίας. Snapshot powered by AI

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ, οι οποίοι ανακοίνωσαν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Ο γιος τους, που πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος, ήρθε στον κόσμο στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μέσω παρένθετης μητρότητας.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε το ζευγάρι μέσα από επίσημη ανακοίνωση, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη γυναίκα που κυοφόρησε το παιδί τους, αλλά και στους γιατρούς και ειδικούς που τους συνόδευσαν στη διαδρομή προς τη γονεϊκότητα.

«Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα, ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, Κίμωνα Θωμά Κωνσταντίνου, στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Κίμων γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Φίλιππος και η Νίνα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ / Eurokinissi

«Η Νίνα και ο Φίλιππος εκφράζουν την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, που συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η έλευση του γιου τους», επισημαίνεται.

Το ζευγάρι ευχαρίστησε παράλληλα το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς που βρέθηκαν στο πλευρό του σε όλη τη διαδικασία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική κατάρτιση, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους.

«Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους»

Έναν μήνα και πλέον μετά τη γέννηση του μικρού Κίμωνα, ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν πλέον την καινούργια καθημερινότητά τους ως γονείς.

«Ο Φίλιππος και η Νίνα απολαμβάνουν αυτές τις πρώτες πολύτιμες εβδομάδες μαζί με τον Κίμωνα και είναι βαθιά ευτυχισμένοι που ξεκινούν, μαζί με τον γιο τους, αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειάς τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η έλευση του πρώτου τους παιδιού σηματοδοτεί έτσι μια εντελώς νέα περίοδο για το ζευγάρι, που επέλεξε παράλληλα να μιλήσει ανοιχτά για τη μέθοδο μέσω της οποίας απέκτησε τον γιο του και να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της επιθυμίας του να δημιουργήσει οικογένεια.

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