Συγκινημένος ο Πασχάλης στον γάμο της κόρης του: Τα νέα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media

Snapshot Ο Πασχάλης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της κόρης του, Ζήνας Αρβανιτίδη, στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε στις 30 Αυγούστου τον 38χρονο Γάλλο μουσικό Φράνκ Ζαραγκόζα.

Στη γαμήλια δεξίωση παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από το χώρο του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη.

Οι δύο τραγουδίστριες τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 1977.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τη συγκίνηση των γονέων της Ζήνας, Πασχάλη και Αλίκης Αρβανιτίδη, κατά τη διάρκεια της γιορτής. Snapshot powered by AI

Στιγμιότυπα από τον γάμο της κόρης του, Ζήνας Αρβανιτίδη, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Πασχάλης την Τρίτη (1/9).

«Ευτυχισμένες στιγμές από τον γάμο της Ζήνας Αρβανιτίδη με τον Φράνκ Ζαραγκόζα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός ερμηνευτής, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν το γιορτινό κλίμα και τη συγκίνηση αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Μία από τις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν είναι εκείνη όπου η Ζήνα ποζάρει με τους γονείς της σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει την τεράστια συγκίνηση του Πασχάλη και της Αλίκης Αρβανιτίδη βλέποντας την κόρη τους να λάμπει από ευτυχία.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα στιγμιότυπα της βραδιάς είχε η φωτογραφία από τη δεξίωση, όπου ο Πασχάλης και η κόρη του τραγουδούν μαζί, χαρίζοντας μία από τις πιο τρυφερές και συγκινητικές εικόνες του γάμου. Πατέρας και κόρη μοιράζονται τη σκηνή σε μια στιγμή γεμάτη αγάπη, χαμόγελα και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

https://www.instagram.com/p/DcvuhF0jPEy/

Η 50χρονη κόρη του καταξιωμένου τραγουδιστή και της συζύγου του Αλίκης, παντρεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον 38χρονο Γάλλο μουσικό, Φρανκ Ζαραγκόζα.

Όπως είχε γίνει γνωστό, στη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε μετά τον γάμο έδωσαν το «παρών» και πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά τους η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη.

Μάλιστα, οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 1977.

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