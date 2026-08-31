Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζηνοβία Αρβανιτίδη – Η συγκινητική στιγμή με τον πατέρα της

Snapshot Η Ζηνοβία Αρβανιτίδη παντρεύτηκε τον Φρανκ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα.

Ο Πασχάλης συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία και χόρεψε μαζί της στη γαμήλια δεξίωση.

Το γαμήλιο πάρτι πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στην Κερατέα με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων.

Η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ» κατά τη δεξίωση.

Η Ζηνοβία δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από τη μέρα του γάμου της, χαρακτηρίζοντάς την «ξεχωριστή». Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του έζησε ο Πασχάλης, καθώς η κόρη του, Ζήνα – Ζηνοβία – Αρβανιτίδη, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φρανκ. Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Πασχάλης ήταν εκείνος που συνόδευσε τη νύφη στην εκκλησία και την παρέδωσε στον γαμπρό, ζώντας στο πλευρό της μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση σε κτήμα στην Κερατέα, όπου το ζευγάρι γιόρτασε μέχρι αργά μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν ο χορός πατέρα και κόρης. Ο Πασχάλης και η Ζήνα βρέθηκαν μαζί στην πίστα υπό τους ήχους του «Ιστορία», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη, οι οποίες ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Πασχάλη και τραγούδησαν το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ», δίνοντας στο γαμήλιο πάρτι έντονο άρωμα από τα παλιά.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε και η ίδια μια πρώτη εικόνα από τη μεγάλη ημέρα στα social media, ποζάροντας με το νυφικό της και γράφοντας λιτά: «Yesterday was special».

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