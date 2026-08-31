Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»

Snapshot Το «Κοινωνία ώρα Mega» ξεκίνησε τη νέα σεζόν με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη ως παρουσιαστές για έβδομη χρονιά.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης εξέφρασε προβληματισμό για το πώς η τηλεόραση τον δείχνει μεγαλύτερο.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τον καθησύχασε λέγοντας ότι παραμένει αειθαλής.

Η Ανθή Βούλγαρη συνέκρινε τον Καλλιακμάνη με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό. Snapshot powered by AI

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας (31/8) το «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να επιστρέφουν στο «τιμόνι» της παρουσίασης για έβδομη χρονιάς.

Ένας από τους πρώτους καλεσμένους ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πώς η τηλεόραση μπορεί να «μεγαλώνει» την εικόνα κάποιου.

«Όλοι μου λένε ότι η τηλεόραση σε δείχνει πολύ μεγαλύτερο και κοιτάω να δω. Όντως, πολύ μεγαλύτερος μου φαίνομαι», σχολίασε με χιούμορ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παρουσιαστών.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έσπευσε να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του: «Είσαι αειθαλής, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα».

Τη σκυτάλη πήρε αμέσως η Ανθή Βούλγαρη, η οποία φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το κλίμα με μια ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα. «Γιώργο μου, εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Λίγοι έχετε μείνει», είπε χαρακτηριστικά, συγκρίνοντάς τον με έναν από τους πιο διαχρονικά γοητευτικούς σταρ του Χόλιγουντ.

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