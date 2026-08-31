Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»

Το an air κοπλιμέντο της παρουσιάστριας στον Γιώργο Καλλιακμάνη

Ανθή Κουρεντζή

Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το «Κοινωνία ώρα Mega» ξεκίνησε τη νέα σεζόν με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη ως παρουσιαστές για έβδομη χρονιά.
  • Ο Γιώργος Καλλιακμάνης εξέφρασε προβληματισμό για το πώς η τηλεόραση τον δείχνει μεγαλύτερο.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τον καθησύχασε λέγοντας ότι παραμένει αειθαλής.
  • Η Ανθή Βούλγαρη συνέκρινε τον Καλλιακμάνη με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.
Snapshot powered by AI

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας (31/8) το «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να επιστρέφουν στο «τιμόνι» της παρουσίασης για έβδομη χρονιάς.

Ένας από τους πρώτους καλεσμένους ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πώς η τηλεόραση μπορεί να «μεγαλώνει» την εικόνα κάποιου.

«Όλοι μου λένε ότι η τηλεόραση σε δείχνει πολύ μεγαλύτερο και κοιτάω να δω. Όντως, πολύ μεγαλύτερος μου φαίνομαι», σχολίασε με χιούμορ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παρουσιαστών.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έσπευσε να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του: «Είσαι αειθαλής, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα».

Τη σκυτάλη πήρε αμέσως η Ανθή Βούλγαρη, η οποία φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το κλίμα με μια ατάκα που προκάλεσε χαμόγελα. «Γιώργο μου, εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Λίγοι έχετε μείνει», είπε χαρακτηριστικά, συγκρίνοντάς τον με έναν από τους πιο διαχρονικά γοητευτικούς σταρ του Χόλιγουντ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πήγε να επισκεφθεί τον γιο του στη φυλακή αλλά συνελήφθη και εκείνος – Τον πρόδωσε ο έλεγχος

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

10:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το καλοκαίρι του «Τζένη Τζένη» δεν τελείωσε ακόμη - Μία δεύτερη πράξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

10:36LIFESTYLE

Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»

10:34WHAT THE FACT

Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

10:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς: Με δάκρυα, πόνους και εμετούς ο αποκλεισμός του στον πρώτο γύρο του US Open, μετά από 4 ώρες και 39 λεπτά αγώνα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: «Γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να σταματήσουν τους πολέμους τους» - Το «μάθημα» του Αφγανιστάν

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έκρηξη και πυρκαγιά τα ξημερώματα σε επαγγελματικό χώρο

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Τσούτσια: «Καλό παιδί για δελτία Τύπου, όχι για εκπρόσωπος του Σαμαρά - Γελοία όσα είπε»

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 58χρονος λουόμενος στην παραλία Ερασμίου

10:02LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το ξέσπασμα συνεργάτη του μετά τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του τραγουδιστή - «Αυτό λέγεται κακοψυχία»

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία - Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου»

09:52ANNOUNCEMENTS

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, τιμήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Η στιγμή που ξεσπά φωτιά σε χόρτα από φλεγόμενο φορτηγό

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Οι αρχές αναζητούν τον πατέρα της 5χρονης Ισάρα που σώθηκε από τις πλημμύρες - 903 νεκροί, πάνω από 4200 αγνοούμενοι

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή από Τρίτη - Οι 1.660 κωδικοί που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία - Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου»

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

08:10LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της με ανάβαση 12 ωρών στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

07:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ICON «κλειδώνει» ζέστη και για αυτή την εβδομάδα - Η πρόγνωση των Γερμανών για την Ελλάδα

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άγριο επεισόδιο με τραυματίες αστυνομικούς – Τρεις συλλήψεις και ένας καταζητούμενος

08:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Δεν ήθελα να το αποχωριστώ» είπε η 28χρονη Γερμανίδα για το κατεψυγμένο βρέφος -Έγκυος η κόρη της, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ήταν δικό της και το νεκρό μωρό

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος από το βυθιζόμενο καταμαράν - Πώς έγινε η τραγωδία

10:02LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το ξέσπασμα συνεργάτη του μετά τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση του τραγουδιστή - «Αυτό λέγεται κακοψυχία»

08:41LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στο «Κοινωνία Ώρα Mega» ως σούπερ ήρωες

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή από Τρίτη - Οι 1.660 κωδικοί που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς σε στάση λεωφορείου - Ο ένας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Διευθυντής εκκένωσε σχολείο μέσα σε λεπτά και έσωσε 900 παιδιά - «Νιώθω περήφανος»

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Leasing: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 το μήνα για 15.000 νοικοκυριά - Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ