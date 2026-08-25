Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνεχίζουν μαζί - Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Snapshot Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη συνεχίζει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο MEGA.

Η εκπομπή ξεκινά από τις 31 Αυγούστου στις 05:40 και διατηρεί τη σταθερή παρουσία της στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Το MEGA επιλέγει να διατηρήσει το ίδιο δίδυμο παρουσιαστών παρά τις αλλαγές στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.

Η εκπομπή έχει συμπληρώσει επτά σεζόν και θεωρείται σταθερό σημείο αναφοράς στην πρωινή ενημέρωση.

Η εκπομπή περιλαμβάνει ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεχή ροή ειδήσεων με τη στήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας του MEGA. Snapshot powered by AI

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στο τιμόνι της πρωινής ενημέρωσης, όπως ανακοίνωσε επίσημα το MEGA.

Από τις 31 Αυγούστου, στις 05:40, οι δύο δημοσιογράφοι επιστρέφουν στην καθημερινή τους θέση, διατηρώντας τη σταθερή παρουσία της εκπομπής στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το τηλεοπτικό τοπίο και ιδιαίτερα η πρωινή ζώνη βρίσκονται σε φάση αλλαγών, το MEGA επιλέγει να διατηρήσει το γνώριμο δίδυμο της «Κοινωνίας Ώρα MEGA».

Χασαπόπουλος και Βούλγαρη θα μεταφέρουν από νωρίς το πρωί την επικαιρότητα, σχολιάζοντας τις σημαντικότερες εξελίξεις και παρουσιάζοντας όλες τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

Η εκπομπή έχει συμπληρώσει επτά σεζόν παρουσίας και, σύμφωνα με το MEGA, αποτελεί πλέον ένα από τα σταθερά σημεία αναφοράς της πρωινής ενημέρωσης.

Στο πλευρό των δύο παρουσιαστών θα βρίσκεται η δημοσιογραφική ομάδα του MEGA, με στόχο η ενημέρωση να ξεκινά από νωρίς και να παρακολουθεί την επικαιρότητα σε πραγματικό χρόνο.

Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεχή ροή ειδήσεων, δίνοντας έμφαση στην άμεση καταγραφή όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

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