Εκτός εκπομπής ξανά η Ανθή Βούλγαρη - Η ενημέρωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Εκτός εκπομπής βρέθηκε για δεύτερη ημέρα η Ανθή Βούλγαρη.

Κατά την έναρξη του «Κοινωνία ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενημέρωσε το κοινό ότι η συμπαρουσιάστριά του απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δείχνοντας το άδειο σκαμπό δίπλα του, ενώ εξήγησε ότι η κατάσταση της υγείας της δεν είναι καλή, αφού ο πυρετός που έχει δεν λέει να υποχωρήσει, στέλνοντας παράλληλα ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

«Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τελευταία ημέρα του μήνα. Όπως βλέπετε εδώ, το σκαμπό είναι άδειο. Δεν πέφτει ο πυρετός στην κυρία Βούλγαρη και νομίζω ότι με τα αντιπυρετικά θα μπορέσει λίγο να τη βγάλει καθαρή. Ευτυχώς δεν είναι εδώ, θα μας κόλλαγε όλους.

Θέλει προσοχή αυτό δεν ξέρω πόσες μέρες κρατάει. Περαστικά στην Ανθούλα! Μακριά και αγαπημένοι. Μιλήσαμε το πρωί και της είπα καλύτερα από το να έρθεις εδώ και να κολλήσεις όλο το στούντιο», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής του «Κοινωνία Ώρα Mega».