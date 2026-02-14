Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
Η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο
Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η Ανθή Βούλγαρη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA δέχτηκε μια εντυπωσιακή έκπληξη από τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη και την ιδιαίτερη ζαχαρωτή φιγούρα με τον γιο της και τα αγαπημένα της ζώα…
«Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις ευχές σας. Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά. Όλα τα δώρα του κόσμου τα κρατώ στην αγκαλιά μου», έγραψε στη δεύτερη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ανθή Βούλγαρη.
Η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο. Τον Μάρτιο του 2025 ο ερχομός του γιου τους ολοκληρώνει την ευτυχία του ζευγαριού.
