Tata Aeris: Το έθαψαν κάτω από 20 τόνους χαλίκι και συνέχισε να κινείται

Η Tata θέλησε να δείξει με έναν ασυνήθιστο τρόπο πόσο ανθεκτικό είναι το νέο Aeris, θάβοντας το μικρό σεντάν κάτω από 20 τόνους χαλίκι και πέτρες.

Newsroom

Tata Aeris: Το έθαψαν κάτω από 20 τόνους χαλίκι και συνέχισε να κινείται
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Του Γιάννη Σκουφή

Το νέο Tata Aeris παρουσιάστηκε πρόσφατα στην αγορά της Ινδίας και ουσιαστικά αποτελεί τη σημαντικά ανανεωμένη εκδοχή του Tigor, που βρίσκεται στην παραγωγή από το 2017. Έχει μήκος 3,995 μέτρα και μεταξόνιο 2,45 μέτρα, με τις αλλαγές να περιλαμβάνουν πιο σύγχρονη σχεδίαση και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

Η Tata, όμως, επέλεξε έναν πολύ πιο θεαματικό τρόπο για να προβάλει την αντοχή του. Στο πλαίσιο δοκιμών για την ακαμψία του αμαξώματος και την ασφάλεια του συστήματος CNG, το Aeris πέρασε αρχικά μέσα από βαθιά νερά και κινήθηκε σε χωμάτινες διαδρομές. Στη συνέχεια, ένα ανατρεπόμενο φορτηγό άδειασε πάνω στην οροφή του 20 τόνους χαλίκι και πέτρες, καλύπτοντας ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Μετά την απομάκρυνση των υλικών, η οροφή είχε υποστεί κάποια παραμόρφωση και τα τζάμια είχαν σπάσει, όμως η καμπίνα διατήρησε τη δομή της και οι πόρτες εξακολουθούσαν να ανοίγουν. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το Aeris πήρε κανονικά μπροστά και απομακρύνθηκε με τις δικές του δυνάμεις. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι 20 τόνοι έπεσαν σταδιακά και όχι μονομιάς πάνω στο αυτοκίνητο.

Το Aeris διατίθεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.200 κυβικών με 85 ίππους, καθώς και σε έκδοση CNG με 75 ίππους. Και όλα αυτά σε ένα από τα φθηνότερα σεντάν της ινδικής αγοράς, με τη βασική έκδοση να ξεκινά από περίπου 5.500 δολάρια.

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