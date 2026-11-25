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Επτά μικρά σκάφη γεμάτα εκρηκτικά ήταν αρκετά για να βυθίσουν ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας, και μάλιστα σε λιμάνι που απέχει πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από την Οδησσό, στην Λιβύη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε επτά εγχώριας κατασκευής ναυτικά drones για να βυθίσει τη ρωσική κορβέτα Merkury στο λιμάνι της Βεγγάζης. Πρόκειται για ένα πλοίο που είχε ενταχθεί στον στόλο το 2023, ενώ στην επίθεση καταστράφηκε κι ένα ελικόπτερο Ka-27. Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, ένα μητρικό πλοίο μετέφερε τα drones στην περιοχή. Με απλά λόγια, ένα πλωτό «οπλοστάσιο» έκανε περιπολία στη Μεσόγειο χωρίς να το εντοπίσει κανείς.

Η Βεγγάζη δεν είναι το πρώτο τέτοιο επεισόδιο. Είναι όμως η νεότερη απόδειξη ότι ο θαλάσσιος πόλεμος των drones δεν περιορίζεται πια γεωγραφικά.

Πόλεμος χωρίς σύνορα

Τα στοιχεία ήταν γνωστά πριν από το χτύπημα στη Λιβύη. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών για την Έρευνα Αφοπλισμού (UNIDIR), από το 2019 έως το 2024 καταγράφηκαν 60 προγράμματα ανάπτυξης στρατιωτικών μη επανδρωμένων ναυτικών συστημάτων σε 17 χώρες, με τις επιθέσεις να αυξάνονται από μία το 2019 σε 22 το 2024.

Το 2026 οι αριθμοί αυτοί μοιάζουν πια μικροί. Στη Μεσόγειο τρία ρωσικά πλοία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός μάχης από drones μέσα σε δώδεκα μήνες. Το πρώτο ήταν το δεξαμενόπλοιο Qendil, ανάμεσα σε Κρήτη και Μάλτα, τον Δεκέμβριο. Ακολούθησε το Arctic Metagaz τον Μάρτιο, που μετέφερε 61.000 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Αίγυπτο, και τον Σεπτέμβριο το φορτηγό οχηματαγωγό Lady Mariia. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε το χτύπημα στο Arctic Metagaz «τρομοκρατική επίθεση» που επιβαρύνει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Λίγες ημέρες πριν από τη Βεγγάζη, το μέτωπο άνοιξε και στη Βαλτική. Το πλήγμα σε ρωσική κορβέτα στον Φινλανδικό Κόλπο θεωρείται η πρώτη ουκρανική επίθεση με drone σε ρωσικό πλοίο σε τμήμα της Βαλτικής ανοιχτό στην πολιτική ναυσιπλοΐα. Η Μαύρη Θάλασσα, η Μεσόγειος και η Βαλτική έγιναν πεδία μάχης μέσα σε έναν χρόνο. Η απάντηση της Μόσχας στην εκστρατεία του Κιέβου κατά του «σκιώδους στόλου» είχε έρθει ήδη τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Πούτιν προειδοποίησε ότι θα «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα».

Μαύρη Θάλασσα: ακριβότερη ασφάλιση από τις νηοπομπές του Β' Παγκοσμίου

Η απειλή αυτή εφαρμόστηκε στην πράξη τον Οκτώβριο. Μέσα σε 24 ημέρες, drones χτύπησαν εννέα φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 ναυτικοί να επιβεβαιωθούν νεκροί ή αγνοούμενοι. Τα χτυπήματα έγιναν μέσα στις ΑΟΖ δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ενώ ένα από αυτά σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, κοντά στη Διώρυγα της Σουλίνας, βασικό κρίκο ανάμεσα στον Δούναβη και τις εξαγωγικές οδούς της Μαύρης Θάλασσας.

Ο συνολικός απολογισμός του έτους μοιάζει με πολεμικό ανακοινωθέν. Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο NV, το 2026 δέχθηκαν επίθεση 570 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 ναυτικοί, έναντι 24 επιβεβαιωμένων θανάτων στο Στενό του Ορμούζ.

Η αγορά αντέδρασε όπως αντιδρά πάντα, αλλάζοντας τις τιμές. Όπως καταγράφει το Lloyd's List, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για ορισμένα ταξίδια που σχετίζονται με την Ουκρανία έφτασαν περίπου το 20% της αξίας του σκάφους. Πρόκειται για ποσοστό τετραπλάσιο από την εποχή του «πολέμου των τάνκερ» της δεκαετίας του 1980 και δεκαπλάσιο από όσο πλήρωναν οι νηοπομπές του Ατλαντικού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Με απλούς αριθμούς, ένα πλοίο αξίας 50 εκατ. δολαρίων επιβαρύνεται με περίπου 10 εκατ. δολάρια επιπλέον ασφάλιστρο για ένα μόνο ταξίδι. Ο Munro Anderson, επικεφαλής επιχειρήσεων στην εξειδικευμένη εταιρεία πολεμικού κινδύνου Vessel Protect, περιέγραψε το νέο περιβάλλον τονίζοντας πως η ταχεία κλιμάκωση του κινδύνου, χωρίς σχεδόν καμία προειδοποίηση, έχει γίνει πλέον χαρακτηριστικό της Μαύρης Θάλασσας.

Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα: δύο σημεία πνιγμού, ένας λογαριασμός

Αν η Μαύρη Θάλασσα λειτουργεί ως εργαστήριο, το Ορμούζ είναι το σημείο όπου η απειλή μεταφράζεται άμεσα σε πληθωρισμό. Από το στενό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν χρησιμοποιεί drones και πυραύλους για να πλήττει πλοία, προκαλώντας ένα ενεργειακό σοκ που εκτόξευσε το πετρέλαιο γύρω στα 115 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Μαΐου, από περίπου 70 δολάρια πριν από τον πόλεμο.

Στην ασφαλιστική αγορά η εικόνα είναι ακόμη πιο πιεστική. Πριν από τις εχθροπραξίες, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τη διέλευση του Ορμούζ κυμαίνονταν στο 0,15-0,25% της αξίας του σκάφους, όμως στα μέσα Οκτωβρίου οι μεσίτες έδιναν τιμές 6-10% για τα δεξαμενόπλοια του Κόλπου. Οι ζημιές για τους ασφαλιστές ξεπερνούν ήδη τις 110 απαιτήσεις, με εκτιμώμενες αποζημιώσεις περίπου 2,5 δισ. δολαρίων, και σύμφωνα με τη Marsh Re το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί στην πρώτη ζημιογόνο χρονιά για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Την ίδια ώρα αναδεικνύεται ένα γεωοικονομικό παράδοξο. Η Αίγυπτος, που σύμφωνα με τις αρχές της έχασε περίπου 11 δισ. δολάρια σε έσοδα από τη Διώρυγα του Σουέζ εξαιτίας των Χούθι, είδε φέτος τα έσοδα της διώρυγας να αυξάνονται κατά 42% τον Ιούλιο, καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο του Ορμούζ λόγω του πολέμου με το Ιράν έστειλε περισσότερα πλοία στο αιγυπτιακό πέρασμα. Όταν όμως κλείνει ένα σημείο πνιγμού και κερδίζει το διπλανό, η ισορροπία κρατά μόνο μέχρι να μπει κι εκείνο στο στόχαστρο, με τους Χούθι να επαναλαμβάνουν τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα περίπου δύο μήνες πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Για την Ελλάδα το ζήτημα δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας (DWT), περιλαμβάνοντας 1.064 δεξαμενόπλοια πετρελαίου (το 26% του παγκόσμιου στόλου) και 172 πλοία μεταφοράς LNG (το 23%). Καθώς το 98% της χωρητικότητάς του εξυπηρετεί εμπόριο τρίτων χωρών, βρίσκεται πρακτικά παντού όπου ανοίγει ένα νέο θαλάσσιο μέτωπο.

Το πρόβλημα έχει ήδη αποτυπωθεί στην πράξη. Τον Ιανουάριο, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου στη Μαύρη Θάλασσα σχεδόν διπλασιάστηκαν αφού δύο drones χτύπησαν τα ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλοια Matilda και Delta Harmony, ενώ κατευθύνονταν στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium.

Ακολούθησε το περιστατικό της Λευκάδας. Στις 7 Μαΐου ψαράδες εντόπισαν στις ακτές του νησιού ένα ουκρανικό drone επιφανείας που μετέφερε 70 κιλά εκρηκτικών, μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και σε έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι επρόκειτο για ουκρανικό θαλάσσιο drone». Μετά τα διαβήματα της Αθήνας στις 28 και 29 Μαΐου, το Κίεβο ζήτησε συγγνώμη, λίγες ώρες αφότου ένα άλλο ουκρανικό ναυτικό drone είχε αυτοκαταστραφεί κοντά σε τερματικό πετρελαίου στο λιμάνι της Κωνστάντζας. Παρότι η Ουκρανία είναι σύμμαχος της Ελλάδας, ένα οπλικό της σύστημα βρέθηκε ακυβέρνητο σε ελληνική σπηλιά, την ώρα που απέναντι στο Αιγαίο η Τουρκία αναπτύσσει τα δικά της μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα ULAQ, MARLIN και SANCAR, με την τεχνογνωσία της Μαύρης Θάλασσας να διαχέεται ραγδαία.

Οι συνέπειες της «παγκοσμιοποίησης» του θαλάσσιου πολέμου

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ότι οι εμπόλεμοι πλήττουν στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα, αλλά στο ότι το πράττουν φθηνά, ανώνυμα και επαναλαμβανόμενα. Η πραγματικότητα αυτή γεννά τέσσερις σοβαρές συνέπειες.

Πρώτον, το οικονομικό κόστος φτάνει αναπόφευκτα μέχρι το ράφι. Η ασφάλιση πολεμικού κινδύνου καθορίζει αν ένας εφοπλιστής θα δεχτεί να ταξιδέψει σε ζώνη σύγκρουσης, και όταν το ασφάλιστρο πολλαπλασιάζεται, εκτοξεύονται οι ναύλοι, συμπαρασύροντας τις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των λιπασμάτων. Ένα drone στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας μπορεί τελικά να φανεί στην τιμή του ψωμιού στη Βόρεια Αφρική.

Δεύτερον, σε στρατηγικό επίπεδο, κάθε χτύπημα κοντά σε τρίτη χώρα πυροδοτεί αντίποινα σε άλλη θάλασσα. Το Lloyd's List είχε προειδοποιήσει από τον Νοέμβριο του 2025, αμέσως μετά τις επιθέσεις στα πλοία Kairos και Virat ανοιχτά της Τουρκίας, ότι η Μόσχα θα απαντούσε στα ουκρανικά λιμάνια. Έναν χρόνο αργότερα, τα αντίποινα έφτασαν στα χωρικά ύδατα του ΝΑΤΟ.

Τρίτον, πλήττεται ευθέως η κυριαρχία τρίτων κρατών. Η Λιβύη μετατράπηκε ταυτόχρονα σε βάση εξόρμησης, πεδίο μάχης και θύμα, γεγονός που οδήγησε την αποστολή του ΟΗΕ να ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα και να προειδοποιήσει να μην παρασυρθεί η χώρα σε ξένες συγκρούσεις. Κάθε αδύναμο ή κατακερματισμένο κράτος με ακτογραμμή κινδυνεύει πλέον να γίνει η επόμενη Βεγγάζη.

Τέταρτον, η διάδοση της τεχνολογίας καθιστά την απειλή ασύμμετρη. Όταν ένα σκάφος ικανό να βυθίσει σύγχρονες κορβέτες μπορεί να κατασκευαστεί σε ένα κρυφό ναυπηγείο, η τεχνογνωσία δεν μένει για πολύ αποκλειστικά στα χέρια κρατών, όπως απέδειξαν ήδη οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Για δεκαετίες, ο έλεγχος της θάλασσας μετριόταν σε αεροπλανοφόρα και τόνους εκτοπίσματος. Σήμερα μετριέται με το πόσα μικρά σκάφη χωρίς πλήρωμα μπορεί να εντοπίσει κανείς πριν από το τελευταίο μίλι. Κι αν η Μεσόγειος έγινε πεδίο μάχης για έναν πόλεμο που διεξάγεται χίλια χιλιόμετρα μακριά, το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι ποιος εγγυάται ότι το επόμενο drone θα βρεθεί ακυβέρνητο σε μια σπηλιά της Λευκάδας και όχι οπλισμένο στην πορεία ενός ελληνικού τάνκερ.

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