Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος αναβάτης από σύγκρουση μοτοσυκλετών

Snapshot νας 24χρονος αναβάτης σκοτώθηκε σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη το βράδυ της Κυριακής 4/10.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της 25ης Μαρτίου με την οδό Ολυμπίας για άγνωστους λόγους.

Στην άλλη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι που τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση.

Ο 24χρονος ήταν ένας από τους τραυματίες που κατέληξαν μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (4/10) στην Πετρούπολη, καθώς κατέληξε ένας από τους τραυματίες που ενεπλάκησαν στο συμβάν.

Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της 25ης Μαρτίου με την οδό Ολυμπίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε με έτερη μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μία συνομήλική του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μηχανών.