Πετρούπολη: Τροχαίο ατύχημα με δύο μοτοσικλέτες - Προβλήματα στην κυκλοφορία στην 25ης Μαρτίου
Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από την Τροχαία
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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, στην οδό 25ης Μαρτίου, στην Πετρούπολη, λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσικλετών.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά.
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