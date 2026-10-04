Πετρούπολη: Τροχαίο ατύχημα με δύο μοτοσικλέτες - Προβλήματα στην κυκλοφορία στην 25ης Μαρτίου

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από την Τροχαία

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πετρούπολη: Τροχαίο ατύχημα με δύο μοτοσικλέτες - Προβλήματα στην κυκλοφορία στην 25ης Μαρτίου
ΕΛΛΑΔΑ
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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, στην οδό 25ης Μαρτίου, στην Πετρούπολη, λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσικλετών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά.

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