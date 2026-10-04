Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στα Σκόπια.

Κατά την επίσκεψή της, αναφέρουν στην ερώτηση τους , δήλωσε:"We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our Union richer. Because our motto is 'diversity in unity'. And we take it very seriously."

Οι δυο ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι « η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας προϋποθέτει σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας» και επισημαίνουν ότι « η χρήση του όρου "Macedonian culture", χωρίς αποσαφήνιση, δημιουργεί ερωτήματα ως προς την ερμηνεία και τη συμβατότητα της διατύπωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την υποχρέωση για σχέσεις καλής γειτονίας».

Ρωτούν δε την Ευρωπαική Επιτροπή « τι εννοεί η πρόεδρος με τους όρους "identity" και "Macedonian culture";. Επίσης, « θεωρεί ότι η χρήση του "Macedonian culture" χωρίς γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό συνάδει με την ανάγκη αποφυγής σύγχυσης μεταξύ του Ελληνικού πολιτισμού, της κουλτούρας και της ιστορίας της περιοχής της Μακεδονίας από την αρχαιότητα έως σήμερα με εκείνης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;».

Ακόμα, « προτίθεται να διασφαλίσει ότι στις δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών θα χρησιμοποιείται ορολογία που σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας, τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της Συμφωνίας των Πρεσπών και δεν αφήνει περιθώρια για αλυτρωτικές ή ιστορικά παραπλανητικές ερμηνείες;».