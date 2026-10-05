«Η εποχή Κλοπ δεν... παίρνει μπρος»: Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα

Ο διεθνής Τύπος κρίνει αρνητικά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, σημειώνοντας ότι η εποχή του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη

Μιχάλης Παπαδάκος

«Η εποχή Κλοπ δεν... παίρνει μπρος»: Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Η εθνική Ελλάδας κράτησε ισοπαλία 1-1 με τη Γερμανία στο Nations League, παραμένοντας αήττητη στον όμιλο.
  • Ο γερμανικός Τύπος εκφράζει προβληματισμό για την απόδοση της Γερμανίας, που έχει μόλις μία νίκη σε τέσσερα ματς.
  • Ο διεθνής Τύπος κρίνει αρνητικά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, σημειώνοντας ότι η εποχή του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
  • Η Γερμανία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Ελλάδας στο δεύτερο μέρος.
  • Η Ελλάδα παραμένει αήττητη αλλά χάνει την πρώτη θέση στον όμιλο από την Ολλανδία μετά την τελευταία αγωνιστική.
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Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κατάφερε να φρενάρει για δεύτερη φορά τη Γερμανία, παρά την ανορθόδοξη και φοβική 11άδα που κατέβασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τουλάχιστον ένα ημίχρονο στο ματς της Τούμπας, και συνεχίζει αήττητη την πορεία της στον όμιλο του Nations League μετά το τελικό 1-1.

Η «γαλανόλευκη» κράτησε στο μηδέν την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο, με το γήπεδο να... γέρνει. Ωστόσο, στο β' μέρος, η εικόνα άλλαξε μετά και τις αλλαγές του Γιοβάνοβιτς και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε κάπως να περιορίσει την νατσιονάλμανσαφτ, που έφυγε με τον έναν βαθμό από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Πώς είδε την ισοπαλία ο γερμανικός Τύπος

Ο γερμανικός Τύπος αντιμετώπισε με μεγαλύτερη επιείκεια αυτή τη φορά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ωστόσο, εκφράζει τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι ύστερα από τέσσερα ματς στον όμιλο, τα πάντσερ έχουν μόλις μια νίκη.

kicker: «Δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα: Η Γερμανία έχασε τον ρυθμό της μετά από ένα καλό ημίχρονο»

Süddeutsche Zeitung: «Η εθνική Γερμανίας δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος»

WELT: «Η Γερμανία χαρίζει τη νίκη απέναντι στην Ελλάδα»

BILD: «1 νίκη σε 4 παιχνίδια – Καλό παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες, αλλά χωρίς γκολ: Το μουδιασμένο ξεκίνημα του Κλοπ»

FOCUS: «Η Γερμανία σκοντάφτει στο ελληνικό μπετόν: 0-0 στο καμίνι»

Sky Sport: «Η Γερμανία μένει στο 0-0 στην Ελλάδα και κινδυνεύει να χάσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League»

Sport1: «Η Γερμανία αγωνιά για την πρόκριση στα προημιτελικά»

RTL: «Η εθνική Γερμανίας δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος»

ZDF: «Η Γερμανία δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος»

Sportschau: «Ισοπαλία απέναντι στην Ελλάδα: Η Γερμανία έλαμψε μόνο για ένα ημίχρονο»

ran: «Χάθηκε η νίκη: Ο Κλοπ αγωνιά για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League»

Τα σχόλια του διεθνούς Τύπου

Κι αν οι Γερμανοί φοβούνται να σχολιάσουν τον Κλοπ, ο οποίος έχει απειλήσει ξεκάθαρα τον Τύπο, ότι «αν αρχίσουν οι γκρίνιες και οι σκληρές κριτικές, θα πάρω το καπέλο μου και θα φύγω», ο διεθνής Τύπος δεν χαρίζεται στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας.

The Guardian: «Η εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν αποδίδει στην καλύτερη δυνατή απόδοση υπό τον Γιούργκεν Κλοπ. Έχει καταφέρει μόνο μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια και έχει υποστεί και μία ήττα».

L'Equipe: «Η Γερμανία είναι απογοητευμένη και παραμένει τρίτη στον όμιλό της. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά τα παράτησε στο δεύτερο, κατάφερε μόνο ισοπαλία στην Ελλάδα. Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του, ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να πάρει μόνο πέντε από τους δώδεκα πιθανούς βαθμούς».

Kronen Zeitung: «Η Ελλάδα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά δύσκολος αντίπαλος για τη Γερμανία στο Nations League. Αν και η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ απέφυγε μια ακόμη εκτός έδρας ήττα, κατάφερε μόνο να ισοφαρίσει με 0-0. Η επιθυμητή εκδίκηση, επομένως, δεν επιτεύχθηκε».

Blick: «Οι σκληροί Έλληνες ενοχλούν ξανά τον Κλοπ».

AS: «Η εποχή του Κλοπ δεν ξεκίνησε ακόμη»

Marca: «Μια ισοπαλία χωρίς γκολ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την ομάδα του Κλοπ, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της. Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα που συνεχίζει να υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Οι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους σταθερά, παραμένουν αήττητοι, αλλά χάνουν το προβάδισμα στον όμιλο από την Ολλανδία, η οποία εκπλήρωσε το καθήκον της εναντίον της Σερβίας».

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