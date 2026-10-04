Ελλάδα - Γερμανία 0-0: Τα παλικάρια του Γιοβάνοβιτς άντεξαν και συνέχισαν το απίστευτο αήττητο

Η Ελλάδα συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο μετά και το 0-0 με τη Γερμανία στη γεμάτη Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου της League A του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ευκαιρίες να βάλει γκολ, όμως με άμυνα... γρανίτη κράτησε το μηδέν και παρέμεινε αήττητη.

Άντεξε στην πίεση η Ελλάδα

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με τη Γερμανία και μόλις στο 2ο λεπτό έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Τσιμίκας ανέβηκε από τα αριστερά και έβγαλε τη σέντρα, με τον Μασούρα να παίρνει την κεφαλιά, αλλά τον Ούρμπιγκ να πραγματοποιεί την απόκρουση.

Η Γερμανία απάντησε στο 4’, με τον Μπούρκχαρντ να επιχειρεί μακρινό σουτ, το οποίο δεν δυσκόλεψε τον Τζολάκη. Στο 8’ ο Βιρτς έκανε εξαιρετική ενέργεια, παρέμεινε όρθιος παρά την πίεση, όμως το σουτ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να απειλούν και στο 21’ ο Σέρχαρντ δοκίμασε το πόδι του, αλλά δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης επιχείρησε νέο σουτ, αυτή τη φορά με τον Τζολάκη να αντιδρά εξαιρετικά και να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 25’ η «μάνσαφτ» δημιούργησε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία, μετά από καταπληκτική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ. Ο Ράουμ βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε, όμως ο Τζολάκης ήταν και πάλι σε ετοιμότητα, πραγματοποιώντας επέμβαση στην αριστερή του γωνία.

Στο 33’ τα «πάντσερ» έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο Μπούρκχαρντ κινήθηκε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα, με τον Βιρτς να σκοράρει από κοντά για το 0-1. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για χέρι του Μπίσοφ.

Η Γερμανία συνέχισε να ψάχνει το γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Στο 42’ ο Ράουμ επιχείρησε ένα πολύ άστοχο σουτ, στέλνοντας την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Τζολάκη, ενώ στο 43’ ο Σέρχαρντ εξαπέλυσε δυνατό σουτ, το οποίο πέρασε λίγο άουτ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Σέρχαρντ έκανε νέα επέλαση και επιχείρησε να απειλήσει, όμως το σουτ του κόντραρε. Η μπάλα στρώθηκε στη συνέχεια στον Βιρτς, ο οποίος εκτέλεσε αδύναμα και την έστειλε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.

Η «γαλανόλευκη» άμυνα είχε λύσεις στις απειλές των «πάντερ»

Η Γερμανία μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48’ απείλησε με τον Καρλ, ο οποίος επιχείρησε σουτ από δύσκολη θέση, όμως ο Τζολάκης μπλόκαρε σταθερά.

Η Ελλάδα απάντησε στο 51’, όταν ο Καρέτσας εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά, με τον Ούρμπιγκ να βρίσκεται στη σωστή θέση και να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο 65’ οι Γερμανοί δημιούργησαν καλή ευκαιρία έπειτα από όμορφη συνεργασία, όμως ο Σέρχαρντ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά τη φάση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η Εθνική προσπάθησε να απειλήσει ξανά στο 76’. Ο Σάλιακας έβγαλε εξαιρετική σέντρα προς την περιοχή, με τον Μασούρα να παίρνει την κεφαλιά από οριακή θέση, αλλά την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Η επόμενη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 84’ για τη Γερμανία, με τον Βιρτς να επιχειρεί μακρινό σουτ, το οποίο όμως πέρασε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Τρόι εκτέλεσε στην πλάτη της άμυνας, αλλά αστόχησε.

Ελλάδα - Γερμανία 0-0

Διαιτητής: Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Τσιμίκας, Ζαφείρης, Σάλιακας - Άντον, Τρόι,Τιαό.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος (78’ Ρέτσος), Τσιμίκας, Κουρμπέλης (68’ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Κυζιρίδης (46’ Ανδρούτσος), Μασούρας, Ιωαννίδης (88’ Κωστούλας), Παυλίδης (46’ Καρέτσας).

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Ούρμπιγκ, Τιαό, Άντον, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ (83’ Κοντέ), Σέρχαρντ (83’ Μπάουρ), Μπούρκαρντ (63’ Ελ Μάλα), Τρόι, Καρλ (63’ Βολτεμάντε), Βιρτς, Ράουμ.