Nations League Βαθμολογία: Παραμένει στην κορυφή η Ελλάδα - «Συγκατοικεί» με την Ολλανδία
Παρέμεινε στην πρώτη θέση η Εθνική μας ομάδα μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία - Την έφτασε η Ολλανδία που κέρδισε με 2-1 τη Σερβία
Η Εθνική Ελλάδας έμεινε στο 0-0 με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Παίρνοντας έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό στο Group 2 της League A του Nations League. Έτσι, η «γαλανόλευκη» έχει μετά από 4 αναμετρήσεις 8 βαθμούς, παραμένοντας αήττητη.
Μαζί της στην κορυφή του ομίλου είναι η Ολλανδία. Οι «οράνιε» νίκησαν 2-1 τη Σερβία και έφτασαν κι αυτοί στους 8 βαθμούς. Την ώρα που η Γερμανία πήγε στους 5 βαθμούς και είναι τρίτη.
Μετά και την 4η αγωνιστική, οριστικοποιήθηκε και μαθηματικά το γεγονός πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι τελευταία στον όμιλο. Εκεί η Σερβία δεν έχει βαθμό κι έτσι δεν γίνεται να φτάσει την Εθνική μας στις δύο αγωνιστικές που απομένουν.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ολλανδία 8
2.ΕΛΛΑΔΑ 8
3.Γερμανία 5
4.Σερβία 0
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Ολλανδία – Ελλάδα
Σερβία – Γερμανία
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Ελλάδα – Σερβία
Γερμανία – Ολλανδία