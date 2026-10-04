LIVE Ελλάδα - Γερμανία (0-0): Μπαίνει δυνατά η Εθνική, μεγάλη ευκαιρία με τον Μασούρα στο 2'

Καλή ευκαιρία για τη Γερμανία στο 8', ο Βίρτζ κινήθηκε μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε στους αμυντικούς και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τζολάκης δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την κεφαλιά των Γερμανών

Μακρινό και ακίνδυνο σουτ για τους Γερμανούς στο 4', μπλοκάρει με ευκολία ο Τζολάκης.

Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 2ο λεπτό! Καταπληκτική σέντρα του Τσιμίκα, ο Μασούρας παίρνει την κεφαλιά, ο Ούρμπιγκ αποκρούει με υπερένταση στη γωνία του!

Ξεκίνησε το ματς!

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μια πρόκληση και μια ευκαιρία μπροστά της στο παιχνίδι με τη Γερμανία, καθώς βρίσκεται αήττητη στην κορυφή του ομίλου με επτά βαθμούς και ξέρει πως αν δεν ηττηθεί και η Σερβία δεν νικήσει την Ολλανδία στο Αϊντχόφεν θα έχει κλειδώσει, τουλάχιστον, την 3η θέση που εξασφαλίζει -εκτός απρόοπτου- θέση στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Παράλληλα, με τους «οράνιε» με πέντε βαθμούς και την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ με τέσσερις, η Εθνική θέλει ένα καλό αποτέλεσμα που θα τις αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες για να βρίσκεται στο τέλος στην πρώτη δυάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, μετά η Γερμανία με 4 και τελευταία η Σερβία με 0 στο Β' Όμιλο.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τις επιλογές του, με τους Μασούρα και Κωστούλα να επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα.

Ο Τζολάκης για ακόμα ένα παιχνίδι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάλιακα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Τσιμίκα στην άμυνα. Κουρμπέλης και Ζαφείρης θα αγωνιστούν στα χαφ, με τους Κυζιρίδη και Μασούρα στα «φτερά». Ο Ιωαννίδης θα βρεθεί δίπλα στον Παυλίδη στην επίθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κυζιρίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Παυλίδης.

Στον πάγκο θα είναι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Καρέτσας, Πέλκας, Δουβίκας, Κωστούλας.

https://www.instagram.com/p/DeFLABnqDAL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ενδεκάδα της Γερμανίας: