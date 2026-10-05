Τέμπη: Στο δικαστήριο τα νέα αιτήματα των συγγενών – 26 μάρτυρες καταθέτουν αυτή την εβδομάδα

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα άρσης απορρήτου και εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη

Μιχάλης Παπαδάκος

Τέμπη: Στο δικαστήριο τα νέα αιτήματα των συγγενών – 26 μάρτυρες καταθέτουν αυτή την εβδομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με 26 μάρτυρες να καταθέτουν αυτή την εβδομάδα.
  • Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα άρσης απορρήτου και εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη.
  • Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για εξέταση ως μαρτύρων των βουλευτών Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου.
  • Υποβλήθηκαν νέα αιτήματα για ταυτοποίηση οσταρίων, κλήση εφτά πρώην Γενικών Γραμματέων και προσκόμιση εγγράφων σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
  • Κατηγορούνται 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου για επικίνδυνη παρέμβαση με ενδεχόμενο δόλο, με ποινές που φτάνουν έως ισόβια κάθειρξη.
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Με τρεις συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες.

Αυτή είναι η πέμπτη εβδομάδα όπου καταθέτουν συγγενείς των θυμάτων. Εξαίρεση αποτέλεσε η κατάθεση μιας επιβάτιδας στις αρχές Σεπτεμβρίου και ο πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου- Ιάσωνα Γεωργιάδη που παραμένει σε κώμα από το βράδυ της σύγκρουσης. Ο Διονύσης Γεωργιάδης κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα περιγράφοντας τον αγώνα που δίνει ο Γεράσιμος με την νοσηλεία του σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας εδώ και 3.5 χρόνια.

Τα αιτήματα που απαντήθηκαν στο δικαστήριο

Την προηγούμενη εβδομάδα το δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης για μια σειρά αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου και διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης τους.

Επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη διατάσσοντας ωστόσο την κατάσχεση της συσκευής και την σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο που θα υποβάλλει την σχετική έκθεση στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τα αιτήματα για να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Τέλος, υποβλήθηκαν από συγγενείς τρία νέα αιτήματα που αφορούν την ταυτοποίηση και εξέταση οσταρίων που περισυλλέχθηκαν από χώρους όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και τα χώματα από το πεδίο της σύγκρουσης, την κλήση ως μαρτύρων εφτά πρώην Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της περιόδου 2016-2023 και την προσκόμιση των εγγράφων που αντάλλασσε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Υπενθυμίζεται πως για το το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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