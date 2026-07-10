Κοινωνία ώρα Mega: Χασαπόπουλος και Βούλγαρη αποχαιρέτησαν με ατάκες όλο νόημα

Snapshot Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και ανακοίνωσαν την επιστροφή τους τον Σεπτέμβριο.

Το τηλεοπτικό δίδυμο θα κάνει διάλειμμα και θα παραδώσει την πρωινή ζώνη σε άλλους δημοσιογράφους του MEGA.

Με τις δηλώσεις τους διέψευσαν τα σενάρια περί επαγγελματικού χωρισμού τους.

Την πρωινή ζώνη του MEGA θα αναλάβει η Σίσσυ Χρηστίδου στη θέση της Φαίης Σκορδά.

Το ραντεβού για την επιστροφή της εκπομπής ορίστηκε για τις 31 Αυγούστου στις 05:45. Snapshot powered by AI

Το πρωί της Παρασκευής, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη

ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στο κοινό. Το δίδυμο θα ξεκουραστεί και θα

επανέλθει δριμύτερο, δίνοντας την καλοκαιρινή σκυτάλη σε δημοσιογράφους

του σταθμού.

«Ευχαριστούμε για τη στήριξη, για αυτή την πρωινή παρέα που έχουμε κάθε

φορά. Θέλουμε να δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού τον Σεπτέμβριο», ανέφερε

στο κλείσιμο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Τον Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε, να χαμογελάτε ό,τι και να συμβαίνει. Και

μην ακούτε… μαζί θα είμαστε», είπε με νόημα από την πλευρά της η Ανθή

Βούλγαρη.

«31 Αυγούστου 05:45 εδώ θα είμαστε, δίνουμε ραντεβού!», τόνισε ο

Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Οι δύο συνεργάτες με τον τρόπο τους έβαλαν τέλος

στα σενάρια που τους ήθελαν να «χωρίζονται» επαγγελματικά.

Όπως αναφέραμε, άλλωστε, στο σημερινό ρεπορτάζ στο Newsbomb, την πρωινή ζώνη

του MEGA -στη θέση της Σκορδά- αναλαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου.