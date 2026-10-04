Τραγωδία σε ουρανοξύστη της Ινδίας - Άνδρας έπεσε από τον 43ο όροφο

Snapshot νας άνδρας, ο Sambhav Jain, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 43ο όροφο του συγκροτήματος κατοικιών Supernova στη Noida.

Πριν από την πτώση, υπήρξε προσπάθεια να τον αποτρέψουν και ο Jain είχε τηλεφωνήσει επανειλημμένα στον πατέρα του.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, συλλέγοντας στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ διενεργείται νεκροψία-νεκροτομή.

Η έρευνα εξετάζει όλες τις εκδοχές, με πληροφορίες για οικονομική πίεση του θύματος να μην έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη ως αιτία.

Το συγκρότημα Supernova έχει καταγράψει προηγούμενα θανατηφόρα περιστατικά πτώσεων από ψηλά σημεία του κτιρίου. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στη Noida, κοντά στο Νέο Δελχί, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από το συγκρότημα κατοικιών Supernova, ένα από τα ψηλότερα κτίρια της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Sambhav Jain, κάτοικος της Manesar στην Haryana. Ο άνδρας διέμενε προσωρινά σε κατάλυμα Airbnb στον πύργο Spira του συγκροτήματος Supernova, στην περιοχή Sector 94.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, την ώρα περίπου που ο Jain επρόκειτο να αποχωρήσει από το κατάλυμα, στο οποίο είχε κάνει check-in την προηγούμενη ημέρα.

Προσπάθησαν να τον αποτρέψουν

Βίντεο που καταγράφει στιγμές πριν από την πτώση δείχνει ένα ακόμη άτομο να προσπαθεί να τον απομακρύνει από το σημείο και να τον μεταπείσει.

Παρά την προσπάθεια, ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος και οι Αρχές διαπίστωσαν τον θάνατό του στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πριν από το περιστατικό ο Jain είχε τηλεφωνήσει επανειλημμένα στον πατέρα του.

Η οικογένειά του ενημερώθηκε, ενώ διενεργείται νεκροψία-νεκροτομή.

Στο μικροσκόπιο CCTV και μαρτυρίες

Αστυνομικοί και κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών εξέτασαν τον χώρο και συνέλεξαν στοιχεία, ενώ ελέγχεται υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του κτιρίου όσο και της γύρω περιοχής.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι εξετάζουν όλες τις εκδοχές. Από μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή φέρεται να προέκυψε ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρή οικονομική πίεση.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί μέρος της αστυνομικής έρευνας και δεν έχει προσδιοριστεί επισήμως ως αιτία του θανάτου.

Προηγούμενα περιστατικά στο ίδιο συγκρότημα

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται θανατηφόρα πτώση στο συγκρότημα Supernova.

Τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, ένας 23χρονος φοιτητής Νομικής από το Δελχί έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από τον 32ο όροφο, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 ένας 43χρονος σύμβουλος ακινήτων είχε επίσης χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο υπό κατασκευή τμήμα του Spira Tower.

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