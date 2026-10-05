Μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο που πέρασε στον Έβρο από τη Βουλγαρία

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στη Βουλγαρία πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Ρούσα και παραμένει ανεξέλεγκτη.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 148 πυροσβέστες, οκτώ πεζοπόρα τμήματα και 38 οχήματα.

Την επιχείρηση ενισχύουν τρία ελικόπτερα, δύο αεροσκάφη και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.

Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό λόγω της σοβαρότητας της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί, η οποία ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι της Κυριακής πέρασε στην ελληνική πλευρά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, περίπου στις 12:30, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 148 πυροσβέστες με οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 38 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Σουφλίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.