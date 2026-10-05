Μεσίτες Ασφαλίσεων: Αυξημένα έσοδα κατά 20% το 2025 – Ποιες εταιρίες πρωταγωνίστησαν

Την άνοδο που παρουσιάζει η γενικότερη ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα των περισσότερων εταιρειών που απαρτίζουν τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης το 2025.

Γεώργιος Καλούμενος

Μεσίτες Ασφαλίσεων: Αυξημένα έσοδα κατά 20% το 2025 – Ποιες εταιρίες πρωταγωνίστησαν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τα συνολικά έσοδα 25 σημαντικών μεσιτικών εταιρειών ασφαλίσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 20% το 2025, φτάνοντας περίπου τα 100 εκατ. ευρώ έναντι 81 εκατ. ευρώ το 2024.
  • Η αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις συγκέντρωσης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, που αναμένεται να συνεχιστούν.
  • Η Howden Ελλάδος αύξησε τον τζίρο της κατά 26,4% το 2025 στα 30,6 εκατ. ευρώ και επέστρεψε σε κερδοφορία το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.
  • Η AON Greece κατέγραψε αύξηση εσόδων 20% και σημαντική βελτίωση κερδοφορίας με καθαρά κέρδη 4,61 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47,6%.
  • Η NAK Insurance Brokers σημείωσε αύξηση εσόδων 28% στη μητρική εταιρεία και ολοκλήρωσε την απορρόφηση της «Άμυνα Μεσίτες Ασφαλίσεων», δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.
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Τα συνολικά έσοδα που ανακοίνωσαν 25 από τις πιο αντιπροσωπευτικές μεσιτικές εταιρείες ασφαλίσεων της εγχώριας αγοράς το 2025, μεταξύ αυτών οι Howden, Mega Brokers και AON, ανέρχονται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 81 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 20%.

Δεν πρόκειται μόνο για οργανική ανάπτυξη καθώς στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης υπάρχουν έντονες τάσεις συγκέντρωσης με τους μεγαλύτερους ομίλους να διευρύνουν τα μεγέθη τους μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών μικρότερων εταιρειών.

Η τάση συγκέντρωσης αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι μεγαλύτεροι παίκτες του κλάδου προσπαθούν να αποσπάσουν περαιτέρω μερίδια και να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο και πιο εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια, ενισχύοντας έτσι τη θέση και τη διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι των ασφαλιστικών ομίλων.

Howden Ελλάδος: Τζίρος 30,6 εκατ. ευρώ και επιστροφή στην κερδοφορία στο τελευταίο τρίμηνο του 2025

Βελτίωση τζίρου αλλά με ζημιές στην κάτω γραμμή των αποτελεσμάτων παρουσίασε η Howden Ελλάδος Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων στη χρήση από 1ης Οκτωβρίου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025. Παρ’ όλα αυτά στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 η εταιρεία επέστρεψε σε κερδοφορία.

Στη δωδεκάμηνη χρήση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 30,649 εκατ. ευρώ, από 24,242 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26,4%. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 24,194 εκατ. ευρώ, από 19,680 εκατ. ευρώ, ενώ το EBIT περιορίστηκε στο 1,527 εκατ. ευρώ, από 1,614 εκατ. ευρώ.

Από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, η Howden πέρασε σε μεταβατική τρίμηνη χρήση, ώστε από το 2026 το οικονομικό έτος να συμπίπτει με το ημερολογιακό. Για τον λόγο αυτόν, τα μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρήση.

Στο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,237 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη σε 7,650 εκατ. ευρώ και το EBIT σε 1,049 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 360,1 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 104,4 χιλ. ευρώ.

AON Greece: Έσοδα 24,1 εκατ. ευρώ με βελτίωση κερδοφορίας

Σε κορυφαία θέση σε ότι αφορά τα έσοδα που συνδυάζονται με σημαντική βελτίωση και στην κερδοφορία, βρίσκεται η AON Greece, με συνολικό τζίρο 24,1 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 20% που συνοδεύτηκε με ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της κερδοφορίας. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε περίπου 10,58 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 6,13 εκατ. ευρώ, από 4,19 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 4,61 εκατ. ευρώ, έναντι 3,12 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 47,6%. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε περίπου 10,58 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού πλησίασε τα 89,5 εκατ. ευρώ.

Mega Brokers: Ανάπτυξη 17,1% το 2025

H MEGA BROKERS διατήρησε για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου, με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ για το 2025 και αύξηση 17,13% σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας σταθερά το δίκτυο συνεργατών και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή ενίσχυση της MEGA BROKERS στην αγορά και τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της. Η εταιρεία στηρίζει το μοντέλο λειτουργίας της σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, ενισχύοντας την εκπαίδευση και την εμπειρία συνεργασίας.

NAK Insurance Brokers - Έσοδα μητρικής 6,658 εκατ. ευρώ

Η NAK Insurance Brokers κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις της αγοράς. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 28%, στα 6,658 εκατ. ευρώ, από 5,216 εκατ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 7,274 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25%. Η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε επίσης έντονα ανοδικά, με EBITDA μητρικής 4,173 εκατ. ευρώ, από 3,459 εκατ. ευρώ, και κέρδη προ φόρων 4,096 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21%. Η διοίκηση αποδίδει την ανάπτυξη στη διεύρυνση του πελατολογίου, στις πρωτοβουλίες cross-selling και στην επέκταση των εργασιών. Κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκε επίσης η απορρόφηση της «Άμυνα Μεσίτες Ασφαλίσεων», η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, δημιούργησε συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

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