Δευτέρα βράδυ στην TV: Φουλ μυθοπλασία στα νέα προγράμματα

Snapshot Νέες μυθοπλασίες κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα βράδυ, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στα τηλεοπτικά προγράμματα.

Στη σειρά «Κουτσουπιές» παρουσιάζεται η προσπάθεια αναβίωσης ενός απομονωμένου χωριού μετά την απώλεια της πολύτεκνης οικογένειας που κρατούσε το σχολείο ανοιχτό.

«Το Σόι σου» εστιάζει σε οικογενειακές συγκρούσεις γύρω από την κληρονομιά και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των μελών.

Στο «Μπλε ώρες» εξελίσσονται έντονες οικογενειακές και επιχειρηματικές συγκρούσεις, με απρόβλεπτες αποκαλύψεις που ανατρέπουν ισορροπίες.

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» παρουσιάζει τη σύγκρουση ανάμεσα σε φτωχή οικογένεια και εύπορη κοινωνική τάξη μέσω του διαγωνισμού ομορφιάς και οικογενειακών εντάσεων. Snapshot powered by AI

Το πρόγραμμα των καναλιών αλλάζει ξανά, καθώς έρχονται στην αρένα νέες παραγωγές μυθοπλασίας που θα συναντήσουν τις υπάρχουσες. Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και το κοινό, με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κωμωδίες, σειρές εποχής και δραματικά σενάρια γεμάτα πάθη και μυστήρια.

«Κουτσουπιές», ΕΡΤ1 19.00 - Πρεμιέρα

Στο μικρό και γραφικό χωριό των Κουτσουπιών, η ζωή κυλάει ήσυχα και αμέριμνα… όλες τις υπόλοιπες μέρες, εκτός από τη σημερινή. Το χωριό ετοιμάζεται όχι μόνο να υποδεχτεί την καινούργια του δασκάλα, αλλά και να αποχαιρετήσει τη μοναδική πολύτεκνη οικογένεια, χάρη στην οποία παρέμενε ανοιχτό το σχολείο. Και όλα αυτά ανήμερα του μνημόσυνου του Αναστάση, του πάλαι ποτέ καφετζή του χωριού. Οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν πλέον όχι μόνο να μείνουν χωρίς σχολείο, αλλά και να ερημώσουν, καθώς ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά. Ο Βλάσσης, πρόεδρος του χωριού, βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για την αναβίωση των Κουτσουπιών, απευθύνοντας διαδικτυακό κάλεσμα σε υποψήφιους νέους δημότες.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00

Η Χαρούλα αποφασίζει να μοιράσουν με τον Βαγγέλη την περιουσία τους στα παιδιά τους. Τους καλούν όλους σπίτι και ακολουθεί το αναμενόμενο: πανδαιμόνιο! Δεν συμφωνούν με τίποτα για το πώς θα γίνει το μοίρασμα! Η Σάντρα παρατηρεί για άλλη μια φορά το πόσο δεν αλλάζουν οι δικοί της. Και όταν αποκοιμιέται, βλέπει ένα όνειρο αλλόκοτο… Πώς θα ήταν αν ο Σάββας και η Λυδία αντάλλασσαν χαρακτήρα με το Διονύση και την Αλίνα; Αν ο Χαμπέας φερόταν σαν τον Μιχάλη και τούμπαλιν; Αν η Μπέλα έμοιαζε στη Χαρούλα κι αντιστρόφως; Η Σάντρα ξυπνά φρικαρισμένη και η οικογένειά της ακόμα τσακώνεται για τα κληρονομικά… Μήπως είναι ώρα να τους βάλει στη θέση τους; Μήπως υπάρχει λόγος που καθένας είναι όπως είναι; Και τελικά τι θα γίνει με την κληρονομιά;

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Η μάχη για τη μικρή Φιλίππα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθώς ο Δημήτρης διεκδικεί την επιμέλειά της, προκαλώντας την οργή του Άγγελου. Την ίδια στιγμή, το διαζύγιο Εύας-Διονύση βγαίνει επίσημα, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο πόνο και προδοσία. Κι ενώ όλα μοιάζουν να κρέμονται από μια κλωστή, ο Δημήτρης ανακοινώνει στην Ολυμπία πως ξεκινά δουλειά στη γαλακτοκομική μονάδα, βάζοντας άθελά του σε εφαρμογή το σκοτεινό σχέδιο της Κορίνας. Στη Σκιάθο, ο Θοδωρής πλησιάζει με έξυπνο τρόπο την Έρικα και της προσφέρει τις «υπηρεσίες» του, με τις μεταξύ τους στιγμές να γεννούν απαγορευμένα πάθη. Μέσα στο χάος, Εύα και Άγγελος βρίσκουν μια μικρή όαση, αφού μπαίνουν επιτέλους στο νέο τους σπίτι, ελπίζοντας ότι εκεί θα βρουν την ηρεμία που τόσο καιρό αναζητούσαν. Η οικογένεια Αντωνιάδη αντιλαμβάνεται ότι η επιχείρησή της απειλείται άμεσα κι ο Φίλιππος με τον Άγγελο ταξιδεύουν εσπευσμένα στη Σκιάθο για να προλάβουν τα χειρότερα. Και πάνω που τα πράγματα πάνε να ηρεμήσουν, η μικρή Φιλίππα ανακαλύπτει κάποιες φωτογραφίες στο κινητό του Άγγελου. Οι ισορροπίες ανατρέπονται, οι υποψίες φουντώνουν και μια νέα έκρηξη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Ο Σκλίβας μετανιωμένος σώζει τη Λευκή από τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων και, πριν εξαφανιστεί, της αποκαλύπτει πως αυτός που την κλείδωσε μέσα για να πεθάνει αβοήθητη ήταν ο Θωμάς. Στο μεταξύ, οι καμπάνες ξεσηκώνουν όλο το χωριό. Ο Μάρκος βρίσκει τη Λευκή ημιλιπόθυμη και τη μεταφέρει στην κλινική, ενώ ο Θωμάς, διαλυμένος από τις τύψεις, κρύβεται στο αρχοντικό, με τη Μαριγώ να αναλαμβάνει να τον προστατεύσει. Καθώς η χωροφυλακή επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον Σκλίβα και η Φρόσω αγωνιά για τον γιο της, ο Παναγής αρχίζει να υποψιάζεται πως όντως μπορεί να εμπλέκονται οι γιοι του στον θάνατο του ξυλέμπορα. Η Λευκή από την άλλη αρνείται να εμπιστευτεί τον Μάρκο και συγκρούεται μαζί του για τη μάνα και τον αδελφό του, ενώ η Δέσποινα κατορθώνει πάλι να τρυπώσει και να τη δει, τη στιγμή που η Μαριγώ αποφασίζει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Κι ενώ μια συνάντηση μεταξύ Γεροδήμου και Λαμπρινής δείχνει πως μοιράζονται ένα άγνωστο σε μας παρελθόν, ο Μάρκος, καθοδηγημένος από τον Μήτρο, βρίσκει τον Σκλίβα και του ορμά. Εκείνος, όμως, του αποκαλύπτει αλήθειες που δεν μπορεί και δεν θέλει να ακούσει…

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00 - Πρεμιέρα

Η Αρετή, μια γυναίκα από φτωχή γειτονιά στη Δραπετσώνα, είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη μοίρα της οικογένειάς της μέσα από την ομορφιά της μικρής κόρης της, Άννας, την οποία σέρνει από casting σε casting. Οι σχέσεις της με τη μεγάλη της κόρη Ναταλία – εκπαιδεύτρια kick boxing – είναι τεταμένες μια και η Ναταλία δεν συμφωνεί με την οπτική της μάνας της για τη ζωή. Στην άλλη άκρη της πόλης, η εύπορη οικογένεια του Λεωνίδα Κεχαγιά παλεύει με τις δικές της εντάσεις – ο ατίθασος και κακομαθημένος γιος Αλέξης αναλαμβάνει τον διαγωνισμό ομορφιάς «Πρόσωπο της Ελλάδας» για την εταιρεία καλλυντικών Lycia. Η Αρετή μαθαίνει για τον διαγωνισμό, εισβάλλει στο casting με την Άννα αργοπορημένη και απειλεί τον Αλέξη με μια τυχαία πληροφορία που παίρνει εκείνη τη στιγμή, ώστε να εξασφαλίσει νέα ευκαιρία για την Άννα. Εκείνος, υποψιασμένος ότι πάει να τον παγιδεύσει, δίνει ραντεβού το βράδυ στο ξενοδοχείο, με όρο να έρθει η κοπέλα μόνη της.

Οι δυναμικές στο σπίτι του Κεχαγιά δοκιμάζονται, με τον μεγάλο γιο, τον Ανδρέα, να νιώθει αδικημένος σε σχέση με τα αδέλφια του, συναίσθημα που φροντίζει να του ενισχύει η φιλόδοξη και απαιτητική γυναίκα του, η Τζένη η οποία νιώθει παρείσακτη μέσα στην οικογένεια λόγω του παρελθόντος της. Η Αρετή κατορθώνει να εισβάλλει ως εργαζόμενη στη βίλα, ζητώντας από την Άννα να την ακολουθήσει προκειμένου να κερδίσει στον διαγωνισμό. Η Ναταλία απαγορεύει στην Άννα να πάει, το ίδιο και το αγόρι της ο Νικόλας, ο οποίος αντιδρά έντονα και την απειλεί με χωρισμό. Η Ναταλία – από το αγοροκόριτσο που είναι – μεταμορφώνεται σε μια όμορφη γυναίκα και οπλισμένη με θυμό για τις τακτικές του νάρκισσου Αλέξη Κεχαγιά να δίνει ραντεβού σε νέα κορίτσια σε ξενοδοχεία αλλά και με ένα προσωπικό ενδιαφέρον για εκείνον που παλεύει να αρνηθεί στον εαυτό της – πηγαίνει στη θέση της αδελφής της στο ξενοδοχείο για να του δώσει ένα μάθημα. Εκεί όμως, την περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη από τον μεγάλο αδελφό της οικογένειας Κεχαγιά, τον Κωνσταντίνο.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Η Στέλλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού όταν ο Γιάννης καταφέρνει να την εντοπίσει και να επικοινωνήσει μαζί της, προκαλώντας πανικό και ερωτήματα για το πώς διέρρευσε η διαμονή της. Από την άλλη, η ελπίδα να ομολογήσει εκείνος, ώστε αυτή να γλιτώσει από τις κατηγορίες και να απεγκλωβιστεί από τη συμφωνία, την οδηγούν στο να σκέφτεται σοβαρά μια συνάντηση μαζί του. Ο Άρης συνεχίζει να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τον Χρήστο, πιέζοντας διακριτικά για απαντήσεις γύρω από την επίθεση στο Ντέρτι.

Η αντίδραση του Χρήστου κρύβει πολλούς κινδύνους. Ο Μιχάλης, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι του, αποκαλύπτει στους γονείς του τη σχέση του με τη Ρένα. Μια αναπάντεχη εξέλιξη οδηγεί τον Πασχάλη σε προσωπικά διλήμματα που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις σχέσεις του με τον Αλέκο, αλλά και με τη Βούλα. Καθώς οι υποψίες βαθαίνουν, ο ίδιος ο Αλέκος φαίνεται να κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ελέγξει τις εξελίξεις. Τρεις μέρες μετά, σε μια φαινομενικά χαρούμενη συγκέντρωση, όλοι όσοι θα είναι παρόντες, θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή.

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