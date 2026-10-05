Διάλειμμα από τις Εθνικές: Επιστροφή στη Super League με ντέρμπι «αιωνίων» και στο βάθος... Ευρώπη

Επιστροφή στις...εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους διεθνούς που επιστρέφουν στους συλλόγους τους ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στη σεζόν 

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Διάλειμμα από τις Εθνικές: Επιστροφή στη Super League με ντέρμπι «αιωνίων» και στο βάθος... Ευρώπη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες που διήρκησε η διακοπή των Εθνικών ομάδων για το Nations League, οι διεθνείς καλούνται να επιστρέψουν πίσω στους συλλόγους τους και να συνεχίσουν τόσο τις εγχώριες όσο και τις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στην καθημερινότητα των ομάδων τους.

Έτσι, με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται το πώς θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν τις Εθνικές τους ομάδες και, κυρίως, σε τι αγωνιστική κατάσταση θα παρουσιαστούν μετά από μια τόσο μεγάλη διακοπή που δεν συνηθίζεται μέσα στη σεζόν.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι «άτυχοι» αυτής της διακοπής, οι οποίοι με τις Εθνικές τους τραυματίστηκαν και δημιουργούν έξτρα «πονοκεφάλους» στις ομάδες τους, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες τους.

Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στους συλλόγους τους επιβαρυμένοι από τα συνεχόμενα παιχνίδια και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της σεζόν, μετά από έναν γεμάτο Σεπτέμβρη που είχαν αρχίσει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των προπονητών τους και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα είχαν αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό στα κλαμπ τους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως διακοπή 3 εβδομάδων για υποχρεώσεις Εθνικών ομάδων μεσούσης μάλιστα της σεζόν είναι κάτι το πρωτόγνωρο που παρόμοιο του είχε συμβεί μόνο τον Δεκέμβριο του 2022 για το Μουντιάλ του Κατάρ.

Η απαιτητική συνέχεια

Οι διεθνείς δεν θα έχουν την πολυτέλεια να ενσωματωθούν ομαλά στην καθημερινότητα των συλλόγων τους και να πάρουν πολύτιμες ανάσες μετά τα αλλεπάλληλα παιχνίδια των Εθνικών, καθώς η συνέχεια είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη, αφού συνεχίζονται οι υποχρεώσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Και η επιστροφή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς προ των πυλών είναι το «ντέρμπι αιωνίων» στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με την ομάδα του Νίστρουπ να θέλει να διατηρήσει το αήττητο σερί που έχει χτίσει από όταν ανέλαβε τον πάγκο του Παναθηναϊκού καθώς και να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ από την πλευρά του ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα θέλει να δείξει τη δουλειά που έκανε με την ομάδα του στην διάρκεια της διακοπής και να δει τη φιλοσοφία του να εφαρμόζεται σιγά σιγά στο χορτάρι.

Και σαν να μην έφτανε το ντέρμπι, αμέσως μετά ακολουθεί η εξίσου απαιτητική ευρωπαϊκή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου για το Conference League, πριν ταξιδέψει στο Καζακστάν για το παιχνίδι με την Καϊράτ στις 22/10.

Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Μασσαλία για να αντιμετωπίσει την Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League (15/10) και στη συνέχεια υποδέχεται την Σπάρτα Πράγας στις 22 Οκτωβρίου.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Ελληνικών ομάδων:

Παναθηναϊκός (Conference League)

Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 19:45) εντός έδρας

Καϊράτ Αλμάτι (22/10, 17:30), εκτός έδρας

Ολυμπιακός (Europa League)

Μαρσέιγ (15/10, 22:00) εκτός έδρας

Σπάρτα Πράγας (22/10, 22:00) εντός έδρας

ΑΕΚ (Champions League)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10, 22:00) εκτός έδρας

Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00) εκτός έδρας

ΟΦΗ (Europa League)

Ρεν (15/10, 22:00) εκτός έδρας

Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, 19:45) εντός έδρας

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