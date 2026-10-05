Πέντε σεισμοί στην Τουρκία: Από 4,1 έως 5,2 Ρίχτερ - Τι υποστηρίζουν οι ειδικοί

Snapshot Πέντε σεισμοί μεγέθους από 4,1 έως 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Τουρκία, κυρίως στην περιοχή Άδανα και Οσμανιγιέ.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι οι σεισμοί αυτοί είναι μετασεισμοί των σεισμών του Καχραμανμαράς του 2023.

Η σεισμική δραστηριότητα συνδέεται με ρήγματα στην περιοχή και ενδέχεται να συνεχιστεί με σεισμούς παρόμοιου μεγέθους.

Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι οι σεισμοί είναι ανεξάρτητοι αλλά επηρεάζουν την περιοχή, με μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος έως 5,5 Ρίχτερ χωρίς καταστροφικές συνέπειες.

Αναμένεται μείωση στο μέγεθος και αύξηση στα μεσοδιαστήματα των σεισμών στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Πέντε ξεχωριστοί σεισμοί, ο μικρότερος μεγέθους 4,1 και ο μεγαλύτερος 5,2, προκάλεσαν ανησυχία σε περιοχές της Τουρκίας από χθες.

Οι ειδικοί σε μια πρώτη ανάλυση του φαινομένου υποστηρίζουν ότι «αυτές οι δονήσεις είναι μετασεισμοί των σεισμών του Καχραμανμαράς του 2023».

Η χρονολογία της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή έχει ως εξής:

14:19 (Άδανα / Σαϊμπεϊλί): Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε σε βάθος 7,99 χιλιομέτρων.

14:36 ​​​​(Άδανα / Σαϊμπεϊλί): 17 λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ (σε βάθος 8,67 χλμ.).

14:43 (Οσμανιγιέ / Σούμπας): 24 λεπτά αργότερα, σημειώθηκε ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σε βάθος 7 χιλιομέτρων.

19:00 (Άδανα / Σαϊμπεϊλί): Μια ακόμη δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ καταγράφηκε τις βραδινές ώρες.

Νυχτερινές ώρες (Άδανα / Σαϊμπεϊλί):

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε στην περιοχή με τον τελευταίο σεισμό μεγέθους 4,1 Ρίχτερ να σημειώνεται στις 01:51.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί που ερμηνεύουν αυτές τις διαδοχικές δονήσεις υποδεικνύουν την 6η Φεβρουαρίου του 2023. Ο καθηγητής Δρ. Hasan Sözbilir από το Πανεπιστήμιο Dokuz Eylül δήλωσε ότι η ενέργεια είχε συσσωρευτεί στα ρήγματα Saimbeyli και Savrun μετά τους σεισμούς του Kahramanmaraş, προσθέτοντας: «Σεισμοί παρόμοιου μεγέθους θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με τη μορφή σμήνους σεισμών».

Ο καθηγητής Δρ. Naci Görür δήλωσε επίσης: «Οι επιπτώσεις της 6ης Φεβρουαρίου γίνονται αισθητές. Σεισμοί πλησιάζουν τον Κόλπο και τα Άδανα».

Ο αναπληρωτής Καθηγητής Nusret Nurlu, μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Çukurova, υποστήριξε εν μέρει τους συναδέλφους του, δηλώνοντας: «Οι σεισμοί στο Kahramanmaraş έχουν μια επίδραση, αλλά δεν σχετίζονται άμεσα. Επειδή, μετά το 2023, οι συνθήκες τάσης στα γύρω συστήματα ρηγμάτων άλλαξαν. Γι' αυτό ονομάζουμε αυτούς τους «ανεξάρτητους σεισμούς». Αναμένουμε δονήσεις μεγέθους έως 5,5 Ρίχτερ σε αυτήν την περιοχή. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι καταστροφικές».

Ο καθηγητής Hakan Güneyli, επίσης από το ίδιο πανεπιστήμιο, δήλωσε ότι οι σεισμοί θα μειωθούν σε μέγεθος και τα μεσοδιαστήματά τους θα επιμηκυνθούν.

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