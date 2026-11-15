Χαμάς: Επιβεβαίωσε το θάνατο διοικητή της - Είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της 7ης Οκτωβρίου

Snapshot Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Ράφα, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις.

Ο 53χρονος συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την εξόντωση υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς αρχικά να τον κατονομάσουν.

Το πλήγμα προκάλεσε επίσης τραυματισμούς στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις.

Η κηδεία του Σαμίρ Αμπού Γιούνις θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη Χαν Γιούνις. Snapshot powered by AI

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα την εξόντωση ενός κεντρικού διοικητή της. Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, σκοτώθηκε εξαιτίας ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανέφεραν πως ο 53χρονος ήταν διοικητής των δυνάμεών τους στη Ράφα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξόντωσαν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας, αποφεύγοντας ωστόσο να τον κατονομάσουν στην πρώτη τους ενημέρωση.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις. Η επίθεση στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο του Σαμίρ Αμπού Γιούνις, αφήνοντας πίσω και αρκετούς τραυματίες. Η Χαμάς ανέφερε πως ο 53χρονος, ο οποίος ήταν γνωστός στις τάξεις της και ως Αμπού Μαχμούντ, εντάχθηκε το 1991 στη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης. Ανέλαβε κρίσιμους ηγετικούς επιχειρησιακούς ρόλους στη Ράφα, προτού αναλάβει τελικά διοικητής της τοπικής ταξιαρχίας. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής στη Χαν Γιούνις.

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