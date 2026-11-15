Χαμάς: Επιβεβαίωσε το θάνατο διοικητή της - Είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της 7ης Οκτωβρίου

Ο 53χρονος που συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εξοντώθηκε στη Χαν Γιούνις, με το Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση να επιβεβαιώνουν την απώλεια.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Χαμάς: Επιβεβαίωσε το θάνατο διοικητή της - Είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της 7ης Οκτωβρίου

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, στην πόλη της Γάζας, στις 19 Ιανουαρίου 2025. 

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Ράφα, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις.
  • Ο 53χρονος συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.
  • Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την εξόντωση υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς αρχικά να τον κατονομάσουν.
  • Το πλήγμα προκάλεσε επίσης τραυματισμούς στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις.
  • Η κηδεία του Σαμίρ Αμπού Γιούνις θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη Χαν Γιούνις.
Snapshot powered by AI

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα την εξόντωση ενός κεντρικού διοικητή της. Ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, σκοτώθηκε εξαιτίας ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανέφεραν πως ο 53χρονος ήταν διοικητής των δυνάμεών τους στη Ράφα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξόντωσαν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας, αποφεύγοντας ωστόσο να τον κατονομάσουν στην πρώτη τους ενημέρωση.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις. Η επίθεση στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο του Σαμίρ Αμπού Γιούνις, αφήνοντας πίσω και αρκετούς τραυματίες. Η Χαμάς ανέφερε πως ο 53χρονος, ο οποίος ήταν γνωστός στις τάξεις της και ως Αμπού Μαχμούντ, εντάχθηκε το 1991 στη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης. Ανέλαβε κρίσιμους ηγετικούς επιχειρησιακούς ρόλους στη Ράφα, προτού αναλάβει τελικά διοικητής της τοπικής ταξιαρχίας. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής στη Χαν Γιούνις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:25ΥΓΕΙΑ

«Η Ιατρική δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους δημοφιλίας» - Βαθμολογία με αστεράκια σε app του ΕΟΠΥΥ και οι ενστάσεις των γιατρών - Ο πρόεδρος του ΙΣΠ στο Newsbomb

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζεφύρι - Νεκροί πυροσβέστες: Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο ένας - Πατέρας, μητέρα και κόρες πετούσαν υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα στο υπόγειο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για χρέη

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαίωσε το θάνατο διοικητή της - Είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της 7ης Οκτωβρίου

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι εναντίον του Ριάντ

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 20 Νοεμβρίου: Πληρωμές για ανεργία, μητρότητα και εφάπαξ

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πέμπτος νεκρός στρατιώτης από τη φονική πυρκαγιά σε βάση της Αλμπέρτα

02:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτυχημένη πρόσδεση του διαστημικού σκάφους Starship της SpaceX κατά την επιστροφή του στη Γη

02:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής σε 4,4 εκατ. δικαιούχους – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

01:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία...»: Τεχνικό πρόβλημα στον ήχο στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Μεταφορών για το χάος στις αερομεταφορές

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές σε περισσότερες από 30 πόλεις για το στεγαστικό ζήτημα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον για τα 78α γενέθλιά του

23:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης - Βίντεο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή ενώ οδηγούσε πατίνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

23:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης - Βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζεφύρι - Νεκροί πυροσβέστες: Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο ένας - Πατέρας, μητέρα και κόρες πετούσαν υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα στο υπόγειο

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Τρεις επιθέσεις με σεξουαλικό κίνητρο σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

17:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Οργή για τον θάνατο 32χρονου ασθενή από ακραία βία νοσηλευτών σε ψυχιατρική κλινική

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου

02:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής σε 4,4 εκατ. δικαιούχους – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Wall Street Journal: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

11:00WHAT THE FACT

Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ