Πρώην σωματοφύλακας ηγέτη της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές της Ευρώπης

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές των Ταξιαρχιών Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, στην πόλη της Γάζας, στις 19 Ιανουαρίου 2025.

Snapshot Ο Μοχάμεντ Αλφατίχ Ναΐμ, πρώην σωματοφύλακας ηγέτη της Χαμάς, κατηγορείται για σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων σε συναγωγές στη Γερμανία και την Αυστρία.

Το σχέδιο επίθεσης με αυτόματα όπλα στις 7 Οκτωβρίου 2025 αποτράπηκε από τις γερμανικές αρχές με πληροφορίες της Μοσάντ.

Ο Αλφατίχ συνελήφθη στη Γερμανία και αντιμετωπίζει δικαστικές διώξεις, ενώ αναμένεται η απόφαση για την έκδοσή του.

Ο 40χρονος είχε λάβει άσυλο στη Βρετανία παρά την τρομοκρατική φύση της Χαμάς και κατηγορείται επίσης για επίθεση με μαχαίρι και οπλοκατοχή.

Στο δικαστήριο περιέγραψε την παιδική του ηλικία στη Γάζα υπό κατοχή και την απώλεια δύο αδελφών του από ισραηλινές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Τρομοκρατικές επιθέσεις σε πόλεις της Ευρώπης κατηγορείται ότι σχεδίαζε ένας 40χρονος που διέμενε στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, ο οποίος φέρεται να υπήρξε μέλος της Χαμάς.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο 40χρονος Μοχάμεντ Αλφατίχ Ναΐμ κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά εβραϊκών στόχων στη Γερμανία και την Αυστρία.

Ο Αλφατίχ καταδικάστηκε την Παρασκευή (13/11) για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δικαστικού επιμελητή έξω από το σπίτι του, για οπλοκατοχή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 11 Ιανουαρίου, γεγονός που αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την έκδοσή του στη Γερμανία.

Σημειώνεται πως στον 40χρονο είχε χορηγηθεί άσυλο, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είχε τεθεί μερικώς εκτός νόμου στη Βρετανία το 2001 και κηρύχθηκε εξ ολοκλήρου τρομοκρατική οργάνωση το 2021.

Σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Telegraph, ο 40χρονος σχεδίαζε να επιτεθεί σε συναγωγές και εβραϊκά κέντρα στο Βερολίνο και τη Βιέννη, με αυτόματα όπλα, ανήμερα της δεύτερης επετείου από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Μάλιστα, ο ίδιος μετέφερε τα όπλα από τη μία χώρα στην άλλη, κάνοντας αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Στο βίντεο, ο Αλφατίχ περιέγραψε την επίθεση που σχεδίαζε ως «αιματοβαμμένο μήνυμα» προς τον «απεχθή εγκληματία πολέμου» Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το σχέδιο απετράπη από τις γερμανικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας, χάρη σε πληροφορίες που έλαβαν από τη Μοσάντ.

Την 1η Οκτωβρίου, μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της επίθεσης, η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο και άτομα που τον βοήθησαν στην επίθεση.

Έπειτα, η βρετανική αστυνομία προσήγαγε τον Αλφατίχ ως ύποπτο για έκφραση υποστήριξης προς απαγορευμένη οργάνωση. Ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και τέθηκε υπό παρακολούθηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ οι γερμανικές αρχές προετοίμαζαν τη δικογραφία εναντίον του.

Λίγες ημέρες προτού η γερμανική αστυνομία υποβάλει αίτημα έκδοσης, ο Αλφατίχ ενεπλάκη σε βίαιο διαπληκτισμό με έναν εισπράκτορα χρεών έξω από το σπίτι του και συνελήφθη.

Ήταν σωματοφύλακας ηγέτη της Χαμάς

Φωτογραφίες που έφερε στο φως η το ειδησεογραφικό μέσο αποκαλύπτουν ότι, πριν έρθει στη Βρετανία, ήταν σωματοφύλακας του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς που διετέλεσε πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής μεταξύ 2006 και 2007.

Φωτογραφίες που έφερε στο φως η Telegraph από τα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 2000 δείχνουν τον Αλφατίχ να παρέχει προστασία στον Χανίγια καθώς εκείνος μετακινούνταν στη Γάζα.

Επιπλέον, ο Αλφατίχ, ο οποίος γεννήθηκε στο Ερλάνγκεν της Γερμανίας, είναι γιος του Μπασέμ Ναΐμ, χειρουργού και ανώτερου πολιτικού και εκπροσώπου της Χαμάς.

Ισραηλινοί στρατιώτες δολοφόνησαν τον αδελφό του

Στο δικαστήριο, ο 40χρονος, περιέγραψε την παιδική του ηλικία στην πόλη της Γάζας ως «πολύ, πολύ σκληρή» και ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί δύο φορές πυροβολισμό από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Καταθέτοντας στη δίκη του για την επίθεση την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε: «Όταν μεγαλώνεις υπό κατοχή, δεν έχεις τον έλεγχο της ζωής σου. Θυμάμαι στρατιώτες να έρχονται στην πόρτα και να αρχίζουν να με χτυπούν με το κοντάκι του όπλου».

Είπε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός - ένας από τα 6 συνολικά αδέλφια που είχε - του είχε πυροβοληθεί θανάσιμα από τους Ισραηλινούς το 2003.

«Ήμουν περίπου 16 ετών και πήγαινα στο γυμνάσιο. Περπατούσαμε προς το σχολείο και με πυροβόλησαν στο πόδι, ενώ ο αδελφός μου σκοτώθηκε. Ήταν ο αδελφός μου, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος στην οικογένεια. Μοιραζόμασταν τα πάντα, ακόμη και τα ρούχα μας, και κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας μικρότερος αδελφός του, σκοτώθηκε στη Γάζα πέρυσι, λίγες ημέρες πριν ο Αλφατίχ συλληφθεί για την επίθεση στον δικαστικό επιμελητή.

«Στις 12 Οκτωβρίου, έμαθα ότι ο μικρότερος αδελφός μου είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και το τραύμα του ήταν πολύ σοβαρό. Μίλησα με τον θείο μου, έναν γιατρό, και μου είπε ότι δεν νομίζει πως θα επιζήσει», ανέφερε. «Την επόμενη μέρα μου είπαν ότι είχε πεθάνει».

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