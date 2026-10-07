Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του

Τα πλάνα φέρεται να τραβήχτηκαν στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα άγνωστο, μέχρι σήμερα, βίντεο του πρώην ηγέτη της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης τριών χρόνων από την εισβολή στο νότιο Ισραήλ.

Τα πλάνα φέρεται να τραβήχτηκαν στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024.

Στο βίντεο εμφανίζεται και ο διοικητής του Τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν, Μαχμούντ Χαμντάν, καθώς και ο διοικητής, Άνις αλ-Ντάρμπι, οι οποίοι υπήρξαν στενοί συνεργάτες του Σινουάρ, καθώς μαζί κατάστρωναν πλάνα για την αντιμετώπιση στρατιωτών του IDF που βρίσκονταν στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σινουάρ σκοτώθηκε περίπου έναν χρόνο μετά την επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς, στη Ράφα από ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε το βίντεο:

«Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, εξέδωσε μια δήλωση για την συμπλήρωση τριών ετών από την 7η Οκτωβρίου του 2023, με την οποία χαρακτήρισε την επίθεση ένα «εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα», όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Εχθροί και φίλοι αναγνώρισαν την κλίμακα του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της παραπλάνησης» που προηγήθηκε της επίθεσης, είπε.

Ο Αμπού Ομπέιντα ανέφερε ακόμη ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που «τα όπλα των μαχητών κατέστρεψαν το δόγμα ασφαλείας της κατοχής», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία αποτρεπτική δύναμη. Η Παλαιστίνη δεν θα ξεχάσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της, ειδικά όσους έχυσαν το αίμα τους γι’ αυτήν».

Στην ίδια δήλωση, ο Αμπού Ομπέιντα φαίνεται να υπονοεί ότι η Χαμάς θα ήθελε να δει επιθέσεις κατά του Ισραήλ να ξεκινούν και από νέες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δύσης.

«Όλοι είδαν πώς τα drones που προήλθαν από διάφορα μέτωπα, την Υεμένη και το Ιράκ, στέρησαν τον ύπνο από τον εχθρό. Τι θα συνέβαινε αν ανοίγονταν επίσης ένα μέτωπο εναντίον του από τα δυτικά;», κατέληξε.

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