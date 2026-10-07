ΥΠΕΞ για 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς: Επιτακτική η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας

Snapshot Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ πριν τρία χρόνια, που προκάλεσε εκατοντάδες θύματα και κλιμάκωση στην περιοχή.

Η επιστροφή των ομήρων θεωρείται σημαντικό βήμα προς μια βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη για εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Ελλάδα στηρίζει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για λύση δύο κρατών και ασφάλεια του Ισραήλ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών για την τρίτη επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του: «Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ, ως της μόνης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

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