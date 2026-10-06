Γκουτέρες για την 7η Οκτωβρίου: «Να γίνει μόνιμη η εκεχειρία» – Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε σε πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα και σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Γκουτέρες για την 7η Οκτωβρίου: «Να γίνει μόνιμη η εκεχειρία» – Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε για μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
  • Τόνισε την ανάγκη πλήρους ανθρωπιστικής πρόσβασης και σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην περιοχή.
  • Ανέφερε ότι οι εχθροπραξίες προκάλεσαν τεράστιες απώλειες, εκτοπισμούς και αφόρητες συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα.
  • Υπογράμμισε ότι η προσωρινή εκεχειρία δεν έχει εξασφαλίσει ασφάλεια, ανθρωπιστική βοήθεια ή προοπτική ειρήνης.
  • Κάλεσε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου να σηματοδοτήσει νέα πορεία ειρήνης και συνύπαρξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
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Την ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε μήνυμά του για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκουτέρες σημείωσε ότι «αυτές οι φρικαλεότητες δεν πρέπει να επαναληφθούν ποτέ», αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς, ενώ στάθηκε και στις συνέπειες του πολέμου που ακολούθησε για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Όπως ανέφερε, οι εχθροπραξίες προκάλεσαν «ανείπωτο πόνο», με τεράστιες απώλειες ζωών, εκτοπισμούς και καταστροφές, ενώ οι άμαχοι εξακολουθούν να ζουν σε «αφόρητες συνθήκες».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναγνώρισε ότι η εκεχειρία της περασμένης χρονιάς προσέφερε μια προσωρινή ανακούφιση, τόνισε όμως ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει ούτε ασφάλεια ούτε επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε μια αξιόπιστη προοπτική για ανοικοδόμηση και ειρήνη.

«Ήρθε η ώρα η εκεχειρία να γίνει μόνιμη. Ήρθε η ώρα να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα. Και ήρθε η ώρα να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Γκουτέρες κάλεσε η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου να αποτελέσει αφετηρία για μια διαφορετική πορεία στην περιοχή, με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.

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