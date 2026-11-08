Γάζα: Καταρρακτώδεις βροχές - Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές - Κατέρρευσαν τοίχοι και οροφές

Εκατοντάδες οικογένειες έφευγαν από καταυλισμούς εκτοπισμένων που πλημμύρισαν στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γάζα: Καταρρακτώδεις βροχές - Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σκηνές - Κατέρρευσαν τοίχοι και οροφές

Παλαιστίνιοι διασχίζουν έναν πλημμυρισμένο δρόμο μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Χαν Γιούνις, νότια της Λωρίδας της Γάζας, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. 

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Καταρρακτώδεις βροχές πλημμύρισαν περίπου 70.000 σκηνές εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, αφαιρώντας τους καταφύγιο.
  • Κατέρρευσαν τοίχοι και οροφές με ρωγμές, προκαλώντας τραυματισμούς, ορισμένοι από τους οποίους είναι σοβαροί.
  • Εκατοντάδες οικογένειες απομακρύνθηκαν από πλημμυρισμένους καταυλισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα και την πόλη της Γάζας.
  • Η πολιτική προστασία δέχτηκε πάνω από 1.500 κλήσεις για βοήθεια και λειτουργεί χωρίς εξοπλισμό ή μέσα.
  • Η υπηρεσία ζήτησε επειγόντως βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα και ανθρωπιστικούς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της κρίσης.
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Καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν τη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, στερώντας τους οποιοδήποτε καταφύγιο, καθώς και να υπάρξουν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Κάπου «70.000 σκηνές στις οποίες βρίσκονταν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρώτη ημέρα» της κακοκαιρίας που έπληξε τον παλαιστινιακό θύλακο, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

«Δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς» και ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση» σε όλη την περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Χθες το πρωί, εκατοντάδες οικογένειες έφευγαν από καταυλισμούς εκτοπισμένων που πλημμύρισαν στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας.

Η πολιτική προστασία έλαβε πάνω από 1.500 κλήσεις για βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ο οποίος τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ομάδες της υπηρεσίας είναι αναγκασμένες να επιχειρούν «χωρίς κανέναν εξοπλισμό ή μέσα».

Ο οργανισμός αυτός άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, δεν μπορεί να «αντιμετωπίσει μόνος τις συνέπειες» του κύματος κακοκαιρίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, απευθύνοντας «επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα και σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς» να βοηθήσουν.

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