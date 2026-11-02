Γάζα: 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα  

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοθέτησε τρομοκράτες

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γάζα: 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα  
Tents sheltering a Palestinian family stand atop their home, damaged during Israeli army strikes, in Gaza City, Friday, Oct. 16, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης.
  • Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχευσε «τρομοκράτες» στις περιοχές των επιδρομών.
  • Τρεις νεκροί καταγράφηκαν στη Χαν Γιούνις από ισραηλινά πυρά και πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα σε πολιτικό όχημα στη βόρεια Γάζα και ένας πέμπτος υπέκυψε από τραύματα στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.
  • Από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.550 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.
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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές και από πυρά σε διάφορες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει πως στοχοθέτησε «τρομοκράτες».

Ο Μαχμούτ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, οργανισμού πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι συνολικά «πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα» στη Γάζα.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα: ένας από «ισραηλινά πυρά», ένας άλλος σε ένα «πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον μιας σκηνής όπου φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι» και ένα τρίτο άτομο σε μία «επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων», εξήγησε.

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Israeli troops move with APC, armored personnel carrier near the border with Gaza, in southern Israel, Thursday, May 8, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)

Στον βορρά, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε «ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο ένα πολιτικό όχημα», στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Ένα πέμπτο άτομο υπέκυψε στα τραύματά του που προκλήθηκαν από «θραύσματα βόμβας την οποία έριξε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «έπληξε τρομοκράτες» σε αυτές τις περιοχές, προσθέτοντας πως θα εκδώσει «σύντομα» λεπτομερή ανακοίνωση.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, τον οποίο προκάλεσε η επίθεση, πρωτόγνωρου εύρους, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Περισσότεροι από 1.550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

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