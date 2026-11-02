Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους και 4χρονο αγόρι

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τις σορούς ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026.

Τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν την Κυριακή και την Δευτέρα από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες σημειώθηκαν παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές της περιοχής.

Στην περιοχή Αλ Μαουάσι, στα δυτικά της Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα, ένα ισραηλινό drone σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη την Κυριακή. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο βρίσκεται υπό την διοίκηση της Χαμάς, τα θύματα ήταν αστυνομικοί που βρίσκονταν εν ώρα υπηρεσίας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι στόχος της επιχείρησης ήταν άτομο που χαρακτήρισε «τρομοκράτη». Σύμφωνα με το Reuters, ο στρατός ανέφερε ότι έπληξε ενόπλους στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Την ίδια στιγμή, στη πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους κατά ενός σχολείου στη συνοικία Αλ-Ριμάλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι τεσσάρων ετών.

Την Δευτέρα, γιατροί ανακοίνωσαν ότι δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ένας τρίτος άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη αλ Μουσάνταρ.

Άνδρες μεταφέρουν τη σορό του 4χρονου Γιαζάν, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή, στην πόλη της Γάζας την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026. AP

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν το βλέπετε;»

Έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα που βρίσκεται στη Γάζα, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί δίπλα στις σορούς των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη συνοικία Αλ-Ριμάλ, συμπεριλαμβανομένου του 4χρονου αγοριού.

«Ο γιος μου και το παιδί του βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Καθόντουσαν στη σκηνή τους, χωρίς να ενοχλούν κανέναν, όταν ξαφνικά ένας πύραυλος τους χτύπησε και σκοτώθηκαν», δήλωσε ο Αλί Οουέις στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν το βλέπετε;»

Ένα πλήθος συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί δίπλα στις σορούς των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη συνοικία Αλ-Ριμάλ, συμπεριλαμβανομένου του 4χρονο αγοριού AP

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, όπου γυναίκες συγκεντρώθηκαν για να θρηνήσουν τους αστυνομικούς που σκοτώθηκαν στην περιοχή Αλ Μαουάσι. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας ανακοίνωσε τα ονόματα των πέντε αστυνομικών, οι οποίοι ήταν ηλικίας μεταξύ 23 και 53 ετών.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, έχουν σκοτωθεί 1.580 άτομα από ισραηλινά πλήγματα μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Παλαιστίνιοι ψάχνουν στα ερείπια ενός κτιρίου που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής ισραηλινής επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό του Μπουρέιτζ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. AP

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία και επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται κάθε ισχυρισμό και κατηγορεί το Ισραήλ για υπονόμευση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο του 2023, τουλάχιστον 74.594 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

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