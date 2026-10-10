Γάζα: Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από πλήγματα του ισραηλινού στρατού

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο ενόπλους, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες

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Γάζα: Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από πλήγματα του ισραηλινού στρατού
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  • Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις.
  • Τέσσερις νεκροί καταγράφηκαν από επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη της Γάζας και ένας στη συνοικία Αλ Τουφά.
  • Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα πλήγματα στόχευαν ενόπλους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Το Ισραήλ έχει αυξήσει τις επιδρομές κατά της Χαμάς λόγω ισχυρισμών για επανεξοπλισμό και παραβιάσεις εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.
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Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν την ζωή τους από πλήγματα του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, όπως ανακοίνωσαν μέλη των υπηρεσιών Υγείας του θύλακα.

Μέλη των σωστικών συνεργείων δήλωσαν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από μία ισραηλινή επιδρομή στο εμπορικό κέντρο Πάντα στην πόλη της Γάζας, ενώ από μία άλλη επιδρομή σκοτώθηκε ένας ακόμη άνθρωπος στη συνοικία Αλ Τουφά στα νότια της πόλης.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα είχαν στόχο ενόπλους, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες.

Το Ισραήλ έχει εντατικοποιήσει τις επιδρομές του κατά της Χαμάς τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοινώνοντας ότι η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση επανεξοπλίζεται και πραγματοποιεί επιθέσεις, παραβιάζοντας την εκεχειρία.

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