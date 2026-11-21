Snapshot Ένας 70χρονος και η 6χρονη εγγονή του παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διασταύρωση στη Λεωφόρο Κνωσού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η κατάσταση τους χαρακτηρίστηκε ελαφρά τραυματισμένη. Snapshot powered by AI

Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ένας 70χρονος άνδρας μαζί με την 6χρονη εγγονή του, σύμφωνα με το Creta24, παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Λεωφόρο Κνωσού.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών στους δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν ελαφρά τραύματα.