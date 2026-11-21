Snapshot Συνελήφθη στη Σιναλόα ο Φάουστο Ισίδρο Ν, γνωστός ως «Τσάπο Ισίδρο», ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης «Μπελτράν Λέιβα» και ένας από τους 10 πιο καταζητούμενους από το FBI.

Η επιχείρηση σύλληψης διεξήχθη από ελίτ στρατιωτικές δυνάμεις σε τρεις φάσεις, παρά τις επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά κατά του στρατού.

Μαζί με τον «Τσάπο Ισίδρο» συνελήφθησαν ο δεύτερος στη διοίκηση Χερμάν «Ν» και ο οικονομικός διαχειριστής Χοσέ «Ν».

Μετά τη σύλληψη καταγράφηκαν αποκλεισμοί σε διάφορες πόλεις της Σιναλόα, ενώ αναπτύχθηκαν δυνάμεις ασφαλείας για την αποκατάσταση της τάξης και την προστασία του πληθυσμού.

Ο «Τσάπο Ισίδρο» αντιμετωπίζει κατηγορίες για οργανωμένο έγκλημα και διακίνηση ναρκωτικών τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει ένταλμα έκδοσης. Snapshot powered by AI

Ένοπλες συγκρούσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σιναλόα του Μεξικού σε μία τεράστια επιχείρηση του στρατού και της εθνοφρουράς για τη σύλληψη του «Ελ Τσάπο Ισίδρο», ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης «Μπελτράν Λέιβα» σύμμαχο του «Καρτέλ του Ειρηνικού», φράξια «Mayos».

Ο Φάουστο Ισίδρο Ν, γνωστός και ως «Τσάπο Ισίδρο», ήταν ένας από τους 10 πιο καταζητούμενους από το FB.

Μαζί του συνελήφθησαν ο Χερμάν «Ν», γνωστός και ως «Σεραφίν», ταυτοποιημένος ως δεύτερος στη διοίκηση, και ο Χοσέ «Ν», φερόμενος οικονομικός διαχειριστής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο στρατός δέχτηκε επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά. Οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στην Πόλη του Μεξικού για να τεθούν στη διάθεση των αρχών. Μετά τις συλλήψεις, καταγράφηκαν αποκλεισμοί σε Άχομε, Γκουαμούχιλ, Γκουασάβε και Ναβολάτο, οπότε αναπτύχθηκαν δυνάμεις ασφαλείας για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να προστατεύσουν τον πληθυσμό.

Η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας επιβεβαίωσε επίθεση κατά προσωπικού των ομοσπονδιακών δυνάμεων και ζήτησε από τον πληθυσμό να παραμείνει μέσα στα σπίτια του.

🇲🇽 | URGENTE: En México, una noche violenta en Guasave, Sinaloa: una agresión contra fuerzas federales desata un fuerte despliegue de seguridad, con persecuciones y disparos que generan horas de incertidumbre entre los habitantes. https://t.co/0tUuW3dAzl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Σε βάρος του «Τσάπο Ισίδρο» εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης στο Μεξικό για οργανωμένο έγκλημα και για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της υγείας, καθώς και ένταλμα έκδοσης στις Η.Π.Α. για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών σε αμερικανικό έδαφος.

Σε 3 φάσεις η επιχείρηση σύλληψης

Η επιχείρηση, όπως αναφέρει ανακοίνωση των αρχών, για αυτές τις συλλήψεις διεξήχθη από ελίτ στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, αφού εντόπισαν με ακρίβεια τον στόχο, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνολογικά μέσα, την πραγματοποίησαν σε 3 φάσεις, ως εξής:

Άφιξη στην περιοχή του στόχου: πραγματοποιήθηκε με μυστικότητα και αιφνιδιασμό μέσω διαφόρων χερσαίων οδών πρόσβασης στην περιοχή της σύλληψης.

Εξασφάλιση της ασφάλειας και σύλληψη του στόχου: η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε άμεση γειτνίαση με τη θέση των συλληφθέντων, μέσω της εγκατάστασης συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί η διαφυγή ή η άφιξη ενισχύσεων, ενώ η ομάδα σύλληψης δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς και εκρηκτικά, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο σπίτι για να συλλάβει τα εν λόγω άτομα.

Μεταφορά του στόχου: αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα των κρατουμένων, προχώρησε η μεταφορά τους στο Μεξικό, με αεροσκάφος της Μεξικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να παραδοθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.